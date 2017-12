Tricourile oficiale de joc ale Viitorului nu vor avea inscripţionat chipul lui Hagi

O cunoscută firmă de echipament sportiv, sponsor al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, a ţinut să facă unele precizări în urma mai multor materiale apărute în presă referitoare la tricourile cu care echipa FC Viitorul Constanţa ar fi urmat să evolueze în returul Ligii a II-a la fotbal. „Realizarea ediţiei limitate ce are imprimat pe faţă chipul stilizat al regelui fotbalului românesc, realizat din cifrele 1 şi 0 ca parte a legendarului număr 10 purtat de către Gheorghe Hagi, este o iniţiativă a firmei ce are ca scop celebrarea sub umbrela Love=Football a celui mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, aşa cum este el văzut de foarte mulţi dintre români. Gheorghe Hagi a acceptat propunerea noastră de a realiza şi comercializa acest tricou special, fără însă a fi vorba de folosirea lui ca şi tricou de joc de către echipa FC Viitorul Constanţa, aşa cum această informaţie a apărut şi circulat în mod eronat în presă şi pe care vrem să o dezminţim“, se arată în comunicatul companiei, sub semnătura managerului general Dan Crişan. Sesiunea foto cu Gheorghe Hagi va fi realizată în curând, la fel şi lansarea oficială a acestui tricou.