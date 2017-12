Trimis în judecată pentru o fraudă de 4,6 milioane de euro

Administratorul şi asociatul unic al SC Miga Trans SRL din localitatea constănţeană Valu lui Traian, Alexandru Ferţu, în vârstă de 38 ani, a fost trimis în judecată, ieri, sub acuzaţia de evaziune fiscală, prejudiciul adus statului fiind estimat la 4,6 milioane de euro. Pe data de 16 septembrie, Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă a lui Ferţu, iar pe 22 septembrie, în urma recursului formulat, Tribunalul Bucureşti a dispus admiterea acestuia şi luarea măsurii preventive de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile faţă de Ferţu. Conform procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în perioada 1 ianuarie - 31decembrie 2009, Ferţu, în calitate de patron al firmei Miga, care are obiect de activitate transportul de mărfuri, a evidenţiat în documentele contabile operaţiuni fictive sau cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale. Scopul omului de afaceri a fost acela de a deconta, în mod ilegal, taxa pe valoarea adăugată (TVA), în valoare totală de 19.424.062 lei, echivalentul a aprox. 4,6 milioane de euro. Anchetatorii au instituit sechestru asigurator pe bunurile mobile, imobile şi pe conturile bancare ale lui Ferţu, în vederea recuperării pagubei cauzate bugetului de stat. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Alexandru Ferţu este administratorul a 11 firme: Sargesta SRL, IGM Tourism Investments SRL, All Energy SRL, Wind Energy Production 2008 SRL, N & H Energy SRL, Lexi Steel SRL, Total Doryon SRL, Tera Toria SRL, Agro Diesel SRL, Miga Trans SRL şi Autoconstanţa SRL. Printre domeniile în care activează Ferţu se numără producţia de energie electrică, transportul rutier de mărfuri, comerţul cu amănuntul şi comerţul cu automobile. Conform datelor oficiale, Alexandru Ferţu este asociat cu persoane importante ale Constanţei, printre care Alexandru Marian Nazâru, fiul cms. şef Costică Nazâru, din cadrul Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Constanţa, Oana Petcu, soţia lui Marius Petcu, inspector la Direcţia de Control Fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, Luminiţa Pufleanu, soţia omului de afaceri constănţean Mitică Pufleanu, Remus Budur, poliţist la Serviciul Transporturi Constanţa. Registrul Comerţului arată că două dintre cele mai profitabile firme deţinute de Ferţu sunt Total Doryon SRL, care, în 2008, a obţinut o cifră de afaceri de 8.419.862 de lei şi SC Autoconstanţa SRL, care, potrivit Registrului Comerţului, în 2008, a obţinut o cifră de afaceri de 12.744.060 de lei.