Trio constănţean pe banca tehnică a Farului

După ce negocierile cu Dorinel Munteanu au căzut, din cauza pretenţiilor exagerate ale fostului antrenor al Stelei, conducerea Farului a decis să apeleze la serviciile unor tehnicieni din cadrul clubului. Astfel, banca tehnică a grupării de pe litoral va fi ocupată pentru cele zece etape rămase din actualul sezon al Ligii I de un trio format din antrenori constănţeni. “Şeful” va fi Cristian Cămui, fostul secund al lui Ion Marin, care va îndeplini funcţia de consilier tehnic, va răspunde de rezultate şi va lua deciziile finale privind echipa. Postura de antrenor va fi îndeplinită de Lucian Marinof, singurul tehnician din cadrul clubului care deţine licenţa PRO, în timp ce secund a fost desemnat Sevastian Iovănescu. Corpul tehnic este completat de alţi doi constănţeni, antrenorul cu portarii Constantin Gîrjoabă şi preparatorul fizic Gheorghe Avram. “Consiliul Director a decis să dea girul unei echipe de tehnicieni formate din foşti jucători ai Farului. Sper că totul va decurge bine şi vom reuşi să facem un grup unit, care să ne salveze de la retrogradare. Cînd am făcut aceste numiri am ţinut cont şi de părerea fanilor”, a explicat directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. “S-a optat pentru o conducere tehnică formată din constănţeni, care să fie unită şi să aducă unitate şi printre fotbalişti. Este un proiectul mai lung, care va debuta cu cele zece etape, cu posibilitatea prelungirii pentru încă doi ani. Obiectivul nostru este să rămînem în Liga I”, a spus Cămui. “Ne cunoaştem de foarte mult, sper că vom colabora bine şi vom salva echipa”, a adăugat Marinof, în timp ce Iovănescu a fost tranţant: “Vreau să aducem un suflu nou!”. Cei trei au condus aseară primul antrenament, iar prima măsură a fost readucerea portarului Adrian Vlas la prima echipă.

Ion Marin şi-a reziliat contractul cu FC Farul

În ciuda rezultatului de egalitate obţinut vineri, 1-1 în Ghencea, Ion Marin a rămas pe poziţie, confirmînd că meciul cu Steaua a fost ultimul pe banca tehnica a constănţenilor. Ieri dimineaţă, “Săpăligă” a purtat o convorbire telefonică cu patronul Farului, în urma căreia cei doi au decis să încheie colaborarea, deşi contractul tehnicianul cu gruparea de pe litoral expira abia în vară. “De comun acord cu cei din conducerea clubului, am hotărît să încheiem colaborarea, fără să am vreo pretenţie materială. Rămîn în continuare la dispoziţia viitorului antrenor în privinţa informaţiilor şi am toată deschiderea pentru a contribui la obţinerea unor rezultate pozitive care să menţină Farul în Liga I şi în sezonul viitor”, a declarat Ion Marin. Numit în funcţia de antrenor pe 27 noiembrie 2007, “Săpăligă” părăseşte astfel FC Farul, avînd drept performanţe păstrarea echipei în prima ligă şi promovarea mai multor tineri la prima echipă. În schimb, constănţenii se află acum aproape de retrogradare, doar o minune putînd să-i mai salveze în acest sezon. “Cred că împreună cu ceilalţi colegi din cadrul clubului am realizat un lucru extrem de important, o deschidere extraordinară către promovarea jucătorilor tineri. Îmi pare bine că las în urmă numeroşi jucători tineri, de certă valoare. Nu sînt supărat pe public pentru că este normal ca spectatorii să fie nemulţumiţi cînd nu sînt rezultate bune. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru cele întîmplate în perioada în care am fost antrenor. Sper ca noul grup tehnic care va veni să găsească împreună cu jucătorii cea mai bună soluţie pentru ca Farul să rămînă în prima ligă. Totodată, sper ca fotbaliştii Farului să repete în viitoarele etape prestaţia bună din meciul cu Steaua”, a încheiat Ion Marin.