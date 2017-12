Trio folk cu Ducu Bertzi, Vasile Şeicaru şi Zoia Alecu

Trei artişti cu nume grele din lumea folk-ului, Ducu Bertzi, Vasile Şeicaru şi Zoia Alecu, îşi dau întîlnire cu fanii în cadrul unui show live. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti, pe 19 martie, începînd cu ora 19.30. În cadrul concertului, Ducu Bertzi, Vasile Şeicaru şi Zoia Alecu vor cînta nu doar şlagăre folk, ci şi muzică nouă. Zoia Alecu a lansat, deja, pe 26 februarie, albumul „Cărări de maci“, iar Vasile Şeicaru şi-a propus să lanseze LP-ul „În oraşul cu floare de tei“.

După ce, acum doi ani, Zoia Alecu le-a oferit fanilor primul său album solo „Vino aici“, în 2009, artista a venit în calea publicului său fidel cu... „Cărări de maci“. Albumul care conţine zece piese este dedicat mamei sale, pe care artista a pierdut-o în urmă cu doi ani. Despre albumul „În oraşul cu floare de tei“, Vasile Şeicaru scria pe site-ul său oficial: „Pe 8 ianuarie am terminat lucrul la CD. Am imprimat toate vocile! Au început mixaje grele şi complicate, pe care le vom face împreună: Cusak, Patoi, Pupe („Viţa de Vie“), eu! Apoi masteringul, pe care-l vom face la un studio de rock din Budapesta. Sînt tare fericit că am terminat!“. Albumul va fi lansat pe 9 aprilie, de la ora 18.00, la Casa Studenţilor „Grigore Preoteasa“, Silver Church.

Intrarea publicului la evenimentul care va avea loc la Casa de Cultură din Bucureşti, pe data de 19 martie, este liberă.