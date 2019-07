Tripla coroană pentru „Regele” Hagi

Performanță remercabilă reuşită de FC Viitorul Constanța în fotbalul românesc și totodată cel dobrogean, după ce formația pregătită de Gheorghe Hagi a câștigat și Supercupa României! După titlul național cucerit în 2017, FC Viitorul a obţinut, în acest an, Cupa României și Supercupa României, toate trofeele reprezentând o premieră pentru fotbalul constănţean şi dobrogean. Echipa condusă de Gheorghe Hagi a realizat cea mai importantă ascensiune din istoria fotbalului românesc, niciun alt club din ţară nereuşind să obțină toate trofeele din întrecerile interne la doar zece ani de la înființare și în numai șapte ani de participare în primul eșalon. La câştigarea titlului național, a Cupei României și Supercupei României, peste 50% dintre jucătorii aflați în lotul Viitorului au fost crescuți și formați la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

Extrem de fericit după victoria de sâmbătă seară, 1-0 (Artean 86) cu CFR, în confruntarea disputată pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești şi care a adus şi Supercupa României la Constanţa, managerul tehnic al Viitorului a declarat: „Fericire, bucurie, satisfacţie, împlinire, acestea sunt cuvintele pe care le am pentru echipă, pentru băieţi. Noi am avut mai multă şansă. Fericirea e mare, băieţii sunt bucuroşi. Noi avem omogenitate. Avem nevoie de jucători care au talent şi care au foame (n.r. - de rezultate). Să progresăm. Sperăm să facem un an bun, iarăşi. E o călătorie lungă, în care trebuie să suferim”.

Autorul golului victoriei, Andrei Artean, a fost declarat la finalul meciului și cel mai bun jucător al întâlnirii, având o prestaţie foarte bună pe parcursul partidei. Lacrimile după superba reuşită au fost o descătuşare pentru marea dorinţă de a obţine Supercupa României. „E ceva de nedescris. Încununează munca noastră de zi de zi. Mi-a fost foarte greu. Dedic trofeul familiei mele şi mamei mele, care mă veghează de sus. A venit Ganea la mine la începutul meciului şi mi-a spus: Presimt că dai gol”, a spus Artean, la Digi Sport.

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a spus jucătorii săi sunt supăraţi după ce au pierdut trofeul, dar acum trebuie să se concentreze pentru partida cu Astana, din Liga Campionilor.

Iar Viitorul va începe de luni pregătirea meciului din prima etapă a Ligii 1, cu Dinamo Bucureşti, care va avea loc luni, 15 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.