Triplă lansare de carte la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) va fi vineri, de la ora 13.00, gazda unei triple lansări de carte, eveniment care se adresează deopotrivă specialiştilor şi iubitorilor de istorie. Astfel, în aula „Adrian Rădulescu” va fi lansat volumul „Production and Trade of Amphorae in the Black Sea (PATABS)” III, Pontica 46, Supplementum II, editat de dr. Livia Buzoianu de la MINAC, dr. Vasilia Lungu de la Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti, şi dr. Pierre Dupont - CNRS, Lyon, Franţa. Volumul cuprinde contribuţii ale unor specialişti în amforologie greacă şi romană, din importante instituţii de cercetare din România şi străinătate.

Totodată, va fi lansată şi lucrarea semnată de dr. Constantin Nicolae, responsabilul Muzeului Carsium din Hârşova, „Dunărea de Jos şi Nordul Pontic. Interferenţe istorice (cu privire specială în secolele IV-VII)”, volumul cu numărul X din seria Bibliotheca Tomitana (îngrijită de MINAC). Cartea a apărut în 2013, la Editura TOP FORM, Bucureşti.

Cea de-a treia carte lansată este intitulată „Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East”. Volumul este editat de dr. Flora Karagianni, în cadrul proiectului „OLKAS: De la Marea Egee la Marea Neagră. Porturi medievale în cadrul rutelor maritime ale Estului, cod MIS-ETC 284”, finanţat prin Programul Operaţional Comun „Marea Neagră 2007-2013”.

Volumul a apărut în anul 2013, la Salonic, Grecia, şi cuprinde lucrările Simpozionului Internaţional cu acelaşi nume, desfăşurat în oraşul grecesc anul trecut, între 4 şi 6 decembrie.