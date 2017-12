Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) organizează astăzi, de la ora 13.00, în aula „Adrian Rădulescu”, un triplu eveniment editorial menit să pună în valoare, în primul rând, realizările cercetătorilor tomitani, dar şi pe cele ale colegilor din ţară şi din străinătate.

Primul volum care va fi supus atenţiei specialiştilor şi iubitorilor de istorie este „Production and Trade of Amphorae in the Black Sea / Producţia şi comerţul de amfore în Marea Neagră”, editat de dr. Livia Buzoianu de la MINAC, dr. Vasilia Lungu de la Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti, şi dr. Pierre Dupont - CNRS, Lyon, Franţa. De asemenea, responsabilul Muzeului Carsium din Hârşova, dr. Constantin Nicolae, va prezenta volumul „Dunărea de Jos şi Nordul Pontic. Interferenţe istorice (cu privire specială în secolele IV-VII)”.

Supus atenţiei va fi şi volumul colectiv „Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East”, care reuneşte lucrările simpozionului internaţional cu acelaşi nume, desfăşurat în decembrie 2013, în cadrul proiectului „Olkas: De la Marea Egee la Marea Neagră. Porturi medievale în cadrul rutelor maritime ale Estului”.