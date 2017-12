Triplul campion mondial de K1, Remy Bonjasky, s-a distrat la Mamaia

Triplul campion mondial de K1, Remy Bonjasky, supranumit „olandezul zburător” sau „gentlemanul zburător”, a petrecut, vineri seară, alături de alţi „grei” din K1, în clubul Summer Crush din Mamaia, în cadrul unei petreceri care a avut o temă specială: „Fashion Kombat”. Ei au ales staţiunea Mamaia pentru a se distra, înainte de gala Superkombat de la Varna, Bulgaria, din 7 iulie. Până la prezentarea propriu-zisă de... modă, cu creaţii semnate de Cătălin Botezatu, care a avut loc abia după ora 02.00, cei prezenţi în club şi-au delectat privirile cu un show inspirat din... ringul de lupte. Muzica bună şi mişcările sexy ale dansatoarelor de pe scena clubului Crush au încălzit atmosfera, în aşteptarea galei „Fashion Kombat”.

„We ARE THE CHAMPIONS” Scurt, dar concentrat, cel mai aşteptat moment al serii nu a depăşit zece minute, dar le-a oferit şansa celor prezenţi să vadă în ringul improvizat pe scenă şi „decorat” cu patru tinere cu forme voluptoase, luptători K1, anunţaţi şi secondaţi, aşa cum şi era firesc, de fete superbe. Pe acordurile celebrei melodii „We Are the Champions”, vedetele serii au urcat în ring, nu pentru a se lupta şi a câştiga vreun titlu, ci pentru a defila în lenjerie intimă şi a cuceri privirile petrecăreţilor de weekend.

„FETELE DIN ROMÂNIA SUNT CELE MAI FRUMOASE” Sub privirile pline de admiraţie ale publicului, au defilat pe catwalk: Beni Adegbuy şi frumoasa Naty, Bogdan Stoica şi Andra Iacob, sex-simbolul Local Kombat, Andrei Stoica şi Miss Super Kombat 2011, Raluca Dumitru. După succinta prezentare, în ringul de dans au urcat alte nume... grele precum Cătălin Moroşanu, Sebastian Ciobanu, Ionuţ Atodiresei, dar şi promotorul Eduard Irimia. „Bună seara, tuturor! Fetele din România sunt cele mai frumoase din întreaga lume. De când am ajuns aici, am văzut numai fete frumoase”, a spus olandezul Remy Bonjaski.

Designerul Cătălin Botezatu nu a participat la eveniment, fiind, potrivit organizatorilor, plecat din ţară.

La finalul show-ului de pe catwalk, „flancat” de trei bodyguarzi vigilenţi, „gentlemanul zburător” Remy Bonjasky a coborât de pe ringul de dans şi a făcut fotografii cu fanii şi admiratoarele, acordând şi autografe. Petrecerea din clubul Crush a continuat până în zori, pentru cei care au dorit să petreacă începutul de... weekend cu muzică şi dans, la câţiva metri de malul mării.