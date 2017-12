Triumf absolut al trupei Black Eyed Peas

Diva pop Mariah Carey a fost marea perdantă la American Music Awards, în ciuda faptului că a fost nominalizată la trei categorii, în timp ce formaţia funk Black Eyed Peas a cîştigat trei premii. Fergie & Co. au cîştigat la categoria Cel mai bun album rap/hip-hop pentru discul lor "Monkey Business", dar şi premiile pentru categoriile Cel mai bun artist rap/hip-hop şi soul/R & B.

Trupa Red Hot Chili Peppers a cîştigat două premii, pentru Cea mai bună trupă pop/rock şi Cea mai bună trupă alternative. Trupa canadiană Nickelback, nominalizată la trei categorii, a intrat în posesia premiului pentru Cel mai bun album pop/rock, "All the Right Reasons". Eminem a cîştigat premiul pentru Cel mai bun artist rap/hip-hop. În premieră, în industria muzicii americane, cuplul format din Faith Hill şi Tim McGraw şi-a adjudecat premiile pentru Cea mai bună cîntăreaţă de muzică country, respectiv pentru Cel mai bun album country. Shakira a primit premiul pentru Cel mai bun artist latino.

Marea surpriză a serii a fost însă prilejuită de apariţia neaşteptată a lui Britney Spears în postură de prezentatoare a unuia dintre premii. Cîntăreaţa s-a arătat în formă de zile mari, mai elegantă şi suplă ca niciodată. Britney Spears a ţinut să o premieze pe cîntăreaţa sa preferată R & B, Mary J. Blige, căreia s-ar părea că i-a purtat noroc, plecînd acasă cu numai puţin de două premii pentru Cea mai bună cîntăreaţă şi Cel mai bun album, cu "The Breakthrough", la categoriile soul/R&B. Actorul şi cîntăreţul Jamie Foxx a fost recompensat cu o statuetă pentru Cel mai bun artist soul/R & B, care se alătură premiului Oscar primit pentru rolul Ray Charles din drama "Ray."

Nominalizaţii pentru premiile American Music Awards sînt aleşi pe baza vînzărilor de albume şi a difuzării radio, în timp ce cîştigătorii sînt aleşi în urma voturilor a 20.000 de cumpărători de albume muzicale. American Music Awards sînt o versiune mai populară a premiilor Grammy, atribuite de oficiali din industria muzicii. Ceremonia de decernare a premiilor Grammy va avea loc în luna februarie.