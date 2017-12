Triunghi amoros… mortal

Un fost specialist NASA a condus 400 de kilometri până la casa unei femei de origine română, despre care aflase că are o legătură cu soţul său şi a împuşcat-o de trei ori, chiar în faţa mamei acesteia. Povestea răzbunării pe amanta soţului face furori în presa americană!

Este povestea lui Shannon O\'Roark Griffin, de 52 de ani, fost specialist NASA, căsătorită cu Roscoe Griffin, un fost pilot Air Force One şi el fost angajat al NASA. Cei doi aveau probleme în căsnicie şi mergeau la şedinţe de consiliere. Ultima şedinţă s-a terminat abrupt, pentru că Roscoe Griffin i-a mărturisit soţiei sale că are o relaţie cu un psihiatru de origine română din Kansas, Irina Puşcariu, în vârstă de 46 de ani, şi că nu are de gând să renunţe la această femeie şi că vrea să divorţeze. Aşa că Shannon O\'Roark Griffin a plecat de la şedinţa de consiliere direct la casa rivalei sale, la peste 400 de kilometri depărtare. Documentele poliţiei arată că Shannon O\'Roark Griffin era o femeie furioasă şi răzbunătoare, care i-a spus soţului său: „Nu eşti prima persoană pe care Irina Puşcariu a rănit-o şi nu o să fii nici ultima”. Atunci când soţia fostului pilot a ajuns la casa medicului psihiatru Irina Puşcariu a sunat la sonerie şi când aceasta a răspuns, a împuşcat-o de trei ori, sub privirile îngrozite ale mamei sale.

Shannon O\'Roark Griffin a fugit apoi şi şi-a sunat fiica să îi spună ce a făcut. Şi-a sunat mai apoi şi soţul, căruia i-a mărturisit ce a făcut şi a explicat că a făcut asta pentru a-l proteja. Bărbatul a sunat imediat la casa iubitei sale şi a aflat că totul este adevărat. Poliţia a găsit criminala cu ajutorul GPS-ului în timp ce aceasta gonea pe o autostradă. Shannon O\'Roark Griffin a fost arestată şi acuzată de crimă cu premeditare. Povestea este şi mai tristă pentru că un ofiţer de poliţie, prieten al Irinei Puşcariu, a declarat pentru televiziunea KCTV, că medicul psihiatru încetase relaţia cu fostul colonel de aviaţie în secunda în care a aflat că acesta este căsătorit. Mama sa venise din România în SUA din toamnă şi, în ciuda faptului că nu vorbea engleză, i-a ajutat pe investigatori.