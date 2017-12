Triunghi amoros ciudat

O femeie care a fost îndemnată de propriul iubit să îşi caute un amant poate spune că face parte din cea mai ciudată combinaţie amoroasă din lume. Jaiya Ma locuia de şase ani împreună cu iubitul ei, Jon Hanauer, când acesta a îndemnat-o să îşi caute un amant. În câteva săptămâni, Jaiya, de 34 de ani, s-a îndrăgostit de Jan Ferguson, de 44 de ani şi după un an de zile a rămas însărcinată cu el, potrivit dailymail.co.uk. Atunci când a aflat că iubita lui este însărcinată cu altcineva, Jon nu s-a supărat. El l-a primit pe Ian în casa lui şi împreună şi-au asistat iubita în momentul în care aceasta l-a născut pe Eamon. Acum, cei trei trăiesc împreună ca o familie fericită, ocupându-se de creşterea lui Eamon. Jaiya, care este sexolog, a spus că este foarte norocoasă că are lângă ea doi bărbaţi care o protejează pe ea şi pe fiul ei. Eamon are trei părinţi, care îi fac viaţa mai bună. Toată lumea vorbeşte despre cât de evoluat este Eamon pentru vârsta lui, se laudă mama. Cei doi iubiţi ai femeii se înţeleg foarte bine şi sunt foarte buni prieteni.