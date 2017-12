Trofeul Balada Nej a plecat la Vatra Dornei

Centrul comercial City Park Mall a găzduit, sîmbătă 13 septembrie, prestigiosul concurs culinar ajuns la a doua ediţie, „Trofeul Balada Nej”. Evenimentul a fost organizat de „Fundaţia Ing. Niculae Nejloveanu - Maestru în Arta Culinară” şi s-a desfăşura sub tema „Simfonie Gastronomică de Toamnă”. „Pentru această ediţie s-au înscris 11 bucătari şi trei cofetari din toată ţara. Fiecare categorie a avut de trecut probe specifice. Concurenţii au pregătit preparatele ieri noapte (vineri spre sîmbătă - n.r.), iar juriul a desemnat cîştigătorii astăzi (sîmbătă 13 septembrie - n.r.)”, a declarat organizatorul concursului, ing. Niculae Nejloveanu. Premiile oferite cîştigătorilor au fost majorate substanţial în acest an: Trofeul Balada Nej - 2.000 euro, Premiul I şi medalia de aur - 1.500 euro, Premiul II şi medalia de argint - 1.000 euro, Premiul III şi medalia de bronz - 500 euro, diplome de participare, pentru bucătari, iar pentru cofetari - medalia de aur 1.500 euro, medalia de argint 1.000 euro, medalia de bronz 500 euro. Pentru că la categoria cofetari au participat doar trei concurenţi, fiecare dintre aceştia a plecat acasă cu cîte o medalie: Tudoriţa Miron, din Constanţa, a luat medalia de aur, Antoanela Luminiţa Caragea, din Bucureşti, va pleca acasă cu medalia de argint, iar Marioara Bulagea, din Constanţa, a ocupat locul al treilea. Trofeul a fost cîştigat de bucătarul Petronela Ciubotaru, din Vatra Dornei. La categoria bucătari, toate medaliile au fost cîştigate de... constănţeni: Chitur Ismail - medalia de aur; medalia de argint a fost obţinută de Mihai Foit, iar bronzul a ajuns la Nicolae Ghionea şi Daniela Ciubotariu. „Este a doua oară cînd particip la această competiţie, anul trecut obţinînd medalia de bronz. Pot spune că am evoluat. Sînt fericită şi mulţumită că am cîştigat marele trofeu, dar şi foarte obosită”, a afirmat Petronela Ciubotaru, cîştigătoarea Trofeului Balada Nej. După ce juriul a deliberat, expoziţia culinară a fost deschisă publicului larg. Din păcate, manierele vizitatorilor au lăsat de dorit, deşi înghesuiala din jurul platourilor expuse ar fi trebuit să-i flateze pe specialiştii în arta culinară. După festivitatea de premiere a cîştigătorilor, organizatorul competiţiei, Niculae Nejloveanu, a inaugurat Liceul de Gastronomie, Restaurante şi Hoteluri „Ing. Niculae Nejloveanu”, primul liceu particular din acest sector de activitate. „Deocamdată, avem trei clase în cadrul şcolii de arte şi meserii şi două clase de liceu, însă dorim ca anul viitor să creştem numărul de locuri. Am deschis acest liceu pentru că dorim să schimbăm mentalitatea asupra acestei meserii: un bucătar nu doar taie ceapă, bucătăria, în adevăratul sens al cuvîntului, reprezintă artă. Sîntem un oraş turistic şi nu se poate vorbi de turism fără gastronomie. Un bucătar bun aduce mai mulţi clienţi unui hotel”, a mai declarat ing. Nejloveanu.