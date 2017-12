“Trofeul calităţii” vs “Flota”

Adrian Năstase s-a prezentat, ieri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru dezbaterile în procesul în care deputatul PSD este acuzat de corupţie, alături de alte cinci persoane, privind strîngerea mascată de fonduri pentru campania electorală prezidenţială din 2004 a politicianulului. Instanţa a decis, ieri, ca procesul să se amîne pentru 24 martie, din cauza lipsei de apărare a unora dintre inculpaţi. Avocatul lui Năstase a solicitat instanţei să poată xerocopia întregul dosar, deoarece xerocopia existentă este ilizibilă. Procurorul a respins solicitarea. După terminarea şedinţei de judecată, Năstase a declarat că, în acest proces, judecătorii au stabilit o listă cu 972 de martori care vor trebui audiaţi: “Aceasta înseamnă 90 de şedinţe, cel puţin, adică, luînd în calcul şi perioadele de vacanţă judecătorească, nouă ani, cel puţin, pentru audieri. Asta fără să mai punem la socoteală celelalte acte procedurale”. În opinia deputatului PSD, dosarul este o “încercare de eludare a Parlamentului” şi “o ticăloşie semnată de Traian Băsescu şi de Daniel Morar”, iar “Justiţia lucrează după scenariile DNA”. El a susţinut că, la fiecare termen al şedinţei de judecată în acest proces, va prezenta informaţii în sprijinul acestor acuze. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată, în 20 ianuarie, pe Adrian Năstase, în dosarul “Trofeul calităţii în construcţii”, fiind acuzat de folosirea influenţei sau autorităţii funcţiei de preşedinte al unui partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase. În dosar este inculpată şi Irina Paul Jianu, fost inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, ea fiind acuzată de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată, spălare de bani în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată, fals intelectual la Legea contabilităţii, comise sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată, folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor societăţii sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată. Inspectoratul de Stat în Construcţii s-a constituit parte civilă în cauză. De asemenea, rechizitoriul conţine declaraţiile a circa 970 de martori, dintre aceştia aproape 200 fiind membri ai PSD Gorj, care au fost sau sînt primari, funcţionari publici la instituţii de stat sau reprezentanţi ai unor firme private sau cu capital de stat. Ei au fost audiaţi în dosarul respectiv pentru că în cursul anului 2004 s-au implicat în strîngerea de fonduri de la instituţiile la care lucrau sau le conduceau pentru participarea la manifestarea intitulată “Trofeul Calităţii”.

Adrian Năstase a furnizat ieri reprezentanţilor mass media un document din 2002, al Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA), semnat de fostul procuror şef al instituţiei, Ioan Amarie, referitor la cazul Flota: “Iată că acest document e, de fapt, materialul care a fost trimis de cel dinaintea lui Morar la DNA, Ioan Amarie. În acest material sînt aduse acuzaţii grave de corupţie lui Traian Băsescu, iar materialul este semnat de Amarie care, apoi, poate pentru că a avut crampe la mînă, nu a mai semnat această sesizare către instanţă. Poate că Morar nu a trimis acest document pentru că poate şi el a avut crampe la mînă”. În documentul înaintat, în 2002, de Amarie, Comisiei speciale constituite conform legii privind responsabilitatea ministerială, se arată că “din materialul probator referitor la prejudiciul creat CNM Petromin SA Constanţa şi estimat la suma de peste 300 de milioane de dolari, rezultă în mod evident că activitatea infracţională, pe cazul de speţă, a fost înlesnită direct şi de fostul ministru al Transporturilor, Băsescu Traian, astfel că se impune extinderea cercetărilor şi efectuarea urmăririi penale împotriva acestuia pentru săvîrşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată, prevăzută de articolul 248, indice 1, combinat cu articolul 248 din Codul penal”.