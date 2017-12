Trofeul “Mamaia Copiilor“, cîştigat ex-aequo

Emoţii, tineri talentaţi, dornici de afirmare, un public numeros şi un juriu exigent, aşa poate fi caracterizată ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor". Ajuns, în acest an, la cea de a VI-a ediţie, concursul naţional de muzică uşoară pentru copii s-a desfăşurat în perioada 14 - 16 iulie, la Teatrul de Vară din staţiunea Maiamaia, fiind organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Autoritatea Naţională pentru Tineret, Forumul Muzical Român, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Agenţia Internaţională Euroconcert. Potrivit directorului Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor", compozitorul Aurel Manolache, la Secţiunea Interpretare au fost admişi 50 de participanţi din 42 de judeţe, cu 20 de concurenţi mai mult decît prevedea regulamentul festivalului, acest lucru datorîndu-se bunei pregătiri a tinerilor interpreţi.

Pe parcursul celor două seri de concurs, spectatorii şi telespectatorii au avut ocazia să îi urmărească pe concurenţi în cadrul celor două Secţiuni ale festivalului, Creaţie şi Interpretare. Ca şi la ediţiile anterioare, Secţiunea de Interpretare a fost structurată pe trei categorii de vîrstă: 4-7 ani, 8-12 şi 13 - 18 ani. Cei 70 de tineri intepreţi (50 la Secţiunea de Interpretare şi 20 la Secţiunea de Creaţie) au surprins juriul prin originalitate, talent, spontaneitate şi naturaleţe, la succesul lor pe scenă contribuind şi vestimentaţia adecvată vîrstei lor şi melodiilor interpretate. "La fiecare ediţie a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare s-a adăugat un plus de experienţă pentru concurenţi, dar şi de profesionalism din partea organizatorilor. Aici, la acest festival, se face o selecţie riguroasă, iar aceşti tineri sînt interpreţii de mîine din muzica uşoară românească", a precizat compozitorul Horia Moculescu, membru al juriului.

Constanţa nu a reuşit să urce pe niciuna din treptele podiumului

Juriul ediţiei din acest an a festivalului a fost format din: Adrian Păunescu - poet (preşedintele juriului), Aurel Manolcahe - compozitor, Horia Moculescu - compozitor, Smaranda Oţeanu - Bunea - critic muzical, Eugen Rotaru - scriitor, Viorel Gavrilă - compozitor, Cristian Zgabercea - director al Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Oltea Şerban Pîrîu - critic muzical, Mioara Negescu - redactor şef TVR, Cătălina Chendea - reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Bogdan Dragomir - reprezentant al Societăţii Române de Radiodifuziune, Victor Socaciu - compozitor, cantautor şi Maria Hondoreanu - reprezentant al sponsorilor. Cele două seri de concurs au fost deschise cu Secţiunea de Creaţie, prima melodie din concurs, "De ce?", fiind compusă şi interpretată de Ioachim Octavian Petre, fiind pentru prima dată în cadrul festivalului cînd a fost admisă o piesă compusă de un copil. De altfel, piesa "De ce?" a obţinut locul al III-lea la Secţiunea de Creaţie, ex-aequo cu melodia "Dansează", interpretată de Cătălin Agapie şi Anca Munteanu (muzica: Dan Dumitru, text: Carmen Aldea Vlad). Locul al II-lea la Secţiunea Creaţie a fost cîştigat de melodia "Poarta către vis", interpretată de Andrei Liviu Stoian (muzica: George Natsis, text: Mirela Fugaru), premiul I fiind obţinut de cîntecul "Adinuţa şi Andruţa", interpretat de Adina Iasmina Chiş şi Andra Gogan (muzica: Virgil Popescu, text: George Popovici). Mai mult, melodia cîştigătoare a fost apreciată de juriu nu doar din punct de vedere al interpretării, ci şi datorită elementului de noutate adus de Adina Iasmina Chiş şi Andra Gogan, care au dansat step.

La Secţiunea de Interpretare, categoria de vîrstă 4 - 7 ani, premiul I a fost cîştigat de Oana Ingrid Irimia, din Iaşi, care a participat cu piesa "Prinţesa Păpuşilor", pe locul al II-lea clasîndu-se Diana Căldăraru, din Gura Humorului, cu melodia "O artistă de succes", iar pe locul al III-a a urcat Răzvan Gogan, din Bucureşti, cu piesa "Chitaristul Chiţ-Chiţ". La categoria de vîrstă 8 - 12 ani, Premiul I a fost cîştigat de Diana Prepeliţă, din Iaşi, care a interpretat piesa "Dă, Doamne, cîntec", pe poziţia a II-a urcînd Florin Ovidiu Lazăr, din Oradea, cu piesa "Speranţa". Premiul al III-lea a fost cîştigat de Alina Păun, din Craiova, care a interpretat "În pas de step". La categoria de vîrstă 13 - 18 ani, premiul I a fost obţinut de Oriana Lavinia Istrate, din Iaşi, care a interpretat piesa "Voi cînta azi şi mereu", pe locul al II-lea clasîndu-se Maria Lorena Muntenaş, din Focşani, cu piesa "Trăiesc", iar pe locul al III-lea au urcat ex-aequo Alexandra Bartic, din Iaşi, cu melodia "E incredibil" şi Paula Crişan, din Baia Mare, cu piesa "Dragostea învinge". "A fost destul de greu pentru mine în acest an, dat fiind că am avut şi examenul de capacitate, dar cred că m-am descurcat destul de bine pe scenă. Eu sînt o fire optimistă şi am încredere în puterile şi capacităţile mele. Tot ce s-a întîmplat pe această scenă a fost un model pentru interpreţii actuali din muzica românească, care trebuie să înveţe să cînte live", a precizat Paula Crişan.

Comisia de jurizare a hotărît ca Trofeul Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor" să fie cîştigat ex-aequo de Kinga Farkaş, din Lupeni, care a participat cu melodia "Roata Vieţii" (muzică: Aurel Giroveanu, text: Mircea Block), dar şi de Mihaela Chisnencu, din Chişinău, care a concurat cu piesa "Pentru ea" (muzica: Ion Aldea Teodorovici, text: Grigore Vieru). Melodia "Pentru ea" a fost apreciată de juriu atît datorită interpretării impecabile a Mihaelei Chisnencu, cît şi a versurilor, care l-a emoţionat pînă la lacrimi pe Adrian Păunescu, preşedintele comisiei de jurizare. Trofeul a constat în mobilă în valoare de 10.000 de lei, oferită de firma "Hondor Stil". Pentru a doua oară în istoria festivalului, Trofeul “Mamaia Copiilor“ a fost cîştigat ex-aequo. Constanţa a fost reprezentată de doi concurenţi, la Secţiunea Interpretare şi, respectiv, Creaţie, dar nu a reuşit să urce pe niciuna din treptele podiumului.