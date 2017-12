Scurtmetrajul „Istoria Aviaţiei/ The History of Aviation”, semnat de regizorul Balint Kenyeres, a obţinut, sâmbătă seară, Trofeul NexT pentru cel mai bun film, în cadrul Galei de premiere a celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film NexT. Trofeul pentru cel mai bun film constă în suma de 4.000 de euro, oferiţi de Institutul Cultural Român, la care se adaugă peliculă şi servicii de procesare în valoare de 3.000 de euro, oferite de Kodak Cinelabs România.

Premiul „Cristian Nemescu” pentru cea mai bună regie i-a fost decernat lui Laszlo Nemes pentru scurtmetrajul „Cu puţină răbdare/ With a little patience”, în timp ce premiul „Andrei Toncu” pentru „cea mai bună coloană sonoră” i-a revenit lui Dani Pena, pentru pelicula „Geamandura/ La Buoya”. Cele două premii sunt în valoare de 2.000 de euro fiecare, bani oferiţi de Institutul Cultural Român.

Scurtmetrajul „Muzica în sânge”, de Alexandru Mavrodineanu, a obţinut premiul pentru „cel mai bun scurtmetraj românesc”. Acesta constă în servicii de post-producţie DI, oferite de Abis Studio, în valoare de 3.500 de euro.

Pe de altă parte, scurtmetrajul „În altă lume/ L\'un autre monde”, în regia lui Romain Delange, a primit menţiunea specială a juriului. De asemenea, Premiul Publicului, constând într-o cameră HVR-A1E HDV Palm Camcoder oferită de Sony, i-a revenit scurtmetrajului „Şifonierul/ The Armoire”, în regia lui Jamie Travis.

Nicolae Constantin Tănase a câştigat Premiul de dezvoltare NexT, care constă în consultanţă intensivă pe proiect, pe durata a patru zile la Berlin, oferită de Villa Kult. Totodată, Irina Trocan a primit Premiul juriului tânăr Emile Cantillon, care reprezintă un loc în juriul tânăr Emile Cantillon al celei de-a 25-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Francofon de la Namur.

Festivalul Internaţional de Film NexT s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Margareta a României. Cea de-a patra ediţie a NexT a avut loc între 13 şi 18 aprilie, la Cinema Scala, Cinemateca Eforie, Băneasa Drive In Cinema şi în Mansarda Cărtureşti din capitală. Menită să ducă mai departe amintirea regizorului Cristian Nemescu şi a sound designer-ului Andrei Toncu, competiţia NexT este organizată de Societatea Culturală NexT, în jurul căreia se grupează mulţi dintre prietenii şi colaboratorii celor doi.