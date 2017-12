Trofeul “Telegraf” se apropie de faza optimilor de finală

Au mai rămas de disputat 14 partide din cadrul fazei grupelor ediţiei a 20-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, iar calculele pentru accederea în optimile de finală sunt din ce în ce mai numeroase. Cum sâmbătă şi duminică, la Sala Sporturilor din Constanţa, au apărut şi surprizele, abia după ultimul joc din grupe vom cunoaşte ultima formaţie calificată în optimi. În clasamentul golgeterilor, Marian Savu (Săgeata Eschibaba) a punctat de două ori, în timp ce Cristi Pariza (Store) nu a marcat. În lupta pentru titlul de golgeter a revenit şi Adi Pitu (Alpha-Ştiinţa), astfel că Marian Savu va avea un adversar de temut. Clasament - 12 goluri: Marian Savu (Săgeata Eschibaba), 10 goluri: Cristi Pariza (Store), 8 goluri: Adi Pitu (Alpha-Ştiinţa).

Rezultatele şi autorii golurilor - sâmbătă, 29 ianuarie - Grupa E: Inter Năvodari - Victoria Cumpăna 0-2 (Laurenţiu Fiscuci 2), Grupa E: Telegraf & NTV - Olimpia 4-2 (Hristu Dumitru 2, Daniel Rădulescu, Dorinel Chiriţă-autogol / Liviu Gheorghe, Ionuţ Ilie), Grupa E: Voinţa-Frontiera Tomis - FC Amicii 3-0 (Costică Gechereanu, Mihai Georgescu, Michi Iordan), Grupa A: Dinamo Poliţia - SNC 0-1 (Florin Sladariu), Grupa B: Luceafărul Constanţa - CS Eforie 2-3 (Ergean Nurla, Ilhan Osman / Gheorghe Marin 2, Adrian Smarandache), Grupa A: Municipal - CFR 3-0 (Mihai Guliu 2, Marian Popa), Grupa F: Store - Săgeata Eschibaba 2-2 (Mihai Badea, Florin Scupra / Ciprian Mozacu, Cătălin Agafiţei), Grupa D: Cardinal Motors - Real 5-4 (Mugurel Cornăţeanu 2, Nicolae Iosa, Dragoş Chipară, Costel Samara / Petre Costel 3, Vasile Diacu), Grupa F: Socep - Săgeata Stejaru 4-6 (Ioan Buliga, Gică Fogoroş, Mihai Bălan, George Lică / Elvis Udrea 2, Panait Şamata, Denes Barna, Tănase Zelcă - 2 autogoluri), Grupa A: Liga Ofiţerilor - Capitol ‘84 2-1 (Laurenţiu Constantin, Silviu Bucur / Dan Turtoi), Grupa C: Intersport - Portul 2-4 (Dorian Ridiche, Alex Mustacă / Gabi Şimu 2, Adrian Foamete, Cătălin Boşcăneanu); duminică, 30 ianuarie - Grupa B: Perla Murfarlar - Steaua Mării 5-0 (Daniel Piron 2, Florin Vintilă, Daniel Florea, Nicolae Ilie), Grupa B: Alpha-Ştiinţa - Vulturii Cazino 4-1 (Adi Pitu 2, Mihai Pitu, Cosmin Chirea / Radu Ferenţi), Grupa D: VMB Lux Pompierii - Deltagrup Construct 3-2 (Adrian Bleortz, Adi Voicu, Valentin Coteaţă / Georgian Caraman 2), Grupa F: Didactica Mangalia - Socep 2-5 (Ilhan Nasurla, Marian Dorner / Ion Buliga 2, Mihai Bălan 2, Dumitru Naum), Grupa C: Intersport - Luceafărul Amzacea 1-0 (Memet Geilan), Grupa C: CSS Medgidia - Portul 2-3 (Cristian Gherghina, George Isaică / Stelian Marin-autogol, Cristi Foamete, Adi Foamete), Grupa F: Săgeata Eschibaba - Farul Tuzla 7-1 (Marian Savu 2, Cătălin Agafiţei 2, Cristian Minescu, Gigi Blacioti, Decebal Curumi / Crăciun Cioacă), Grupa E: Victoria Cumpăna - Voinţa-Frontiera Tomis 3-2 (Eugen Baidoc, Cristian Nanciu, Petru Bratanovici / Mihai Georgescu, Costică Gechereanu), Grupa E: Telegraf & NTV - Inter Năvodari 2-4 (Răzvan Dârmon, Gheorghe Mârţ / Florin Sandu 2, Nicolae Tudorici, Hristu Dumitru-autogol), Grupa E: FC Amicii - Olimpia 0-2 (Laurenţiu Anghelescu 2).

Meciurile de sâmbătă şi duminică au fost arbitrate de Ionel Nae, Valentin Gheorghe, Dragoş Teodor, Laurenţiu Ciuchiţă, Fernando Costache, Emilian Dache, Adrian Stângă şi George Bodnar.

Sponsor al turneului: Restaurantul “Rustic”.

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.