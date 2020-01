Trofeul „Telegraf”, ediţia a 29-a, porneşte sâmbătă la drum

Din 1992, an de an, în lunile ianuarie, februarie şi martie, Sala Sporturilor din Constanţa găzduieşte partidele din cadrul Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor. Ediţia a 29-a, care va începe sâmbătă, 25 ianuarie, va avea la start opt echipe, fiecare sperând într-o comportare cât mai bună şi la o clasare pe măsură.

„Acum 29 de ani arătam şi eu, un pic, a sportiv, hai să nu zic a fotbalist. Este singura competiţie din Europa, nu ştiu dacă din lume, la nivel de old-boys, care are douăzeci şi nouă de ediţii consecutive. Este o performanţă uriaşă, din punctul meu de vedere, ca eveniment sportiv. La această competiţie au participat campioni mondiali, campioni olimpici, campioni europeni, foşti mari fotbalişti, începând cu Gheorghe Hagi, Ştefan Petcu, Paul Peniu şi mulţi, mulţi alţii, dar au jucat şi foarte mulţi fotbalişti de la prima reprezentativă a României. Nu am făcut o statistică, dar, probabil, sunt singurul jucător care a evoluat la toate ediţiile. Vreu să le mulţumesc tuturor echipelor participante şi celor care sprijină desfăşurarea acestui turneu în cele mai multe condiţii” - Sorin Başturea, director CS Farul, unul dintre iniţiatorii turneului, alături de Dan Gavrilă şi Claudiu Val.

„Am jucat la foarte multe ediţii şi am avut plăcerea să joc în trei finale, toate pierdute, împotriva echipei Farul. Mă încumet şi de data aceasta să intru în teren şi să joc, chiar la vârsta onorabilă pe care o am, ceea ce le doresc şi celor mai tineri ca mine, să ajungă şi să joace cât mai mult posibil” - Gică Fogoroş, reprezentant CFR-Municipal Constanţa.

„Felicitări celor care organizează această competiţie. Avem ambiţii mari, avem un lot destul de frumos, cu foşti fotbalişti, Barbu, Zaharia, Cărăuleanu, Tudorici sau Petre Costel. Sperăm să facem o figură frumoasă. Am amintiri foarte frumoase de la acest turneu, pentru că sunt arbitrul care am în palmares opt finale mari la Trofeul Telegraf” - Cătălin Toader, manager AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari.

„Am încercat de trei ani de zile să înfiinţez această echipă. Eu spun că o să fie o surpriză plăcută la Trofeul Telegraf, pentru că am reuşit să adun nişte băieţi care au jucat fotbal, se pricep la fotbal, şi cărora le place fotbalul. Să facem mişcare, să respectăm fotbalul să fie fair-play” - Erol Emurla, reprezentant AS Tatar Constanţa.

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

Sâmbătă, 25 ianuarie -

ora 14.00: Athletic Club 1973 Constanţa - Tomis Constanţa (Grupa B).

ora 14.45: CFR-Municipal Constanţa - SNC (Grupa A).

ora 15.30: Telegraf - Voinţa Constanţa (Grupa B).

ora 16.15: AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari - AS Tatar Constanța (Grupa A).

Turneul este organizat de Clubul Sportiv CFR Constanța (președinte Ionuț Dabija), în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și cotidianul „Telegraf”.

Sponsor principal: Decathlon.ro.

Sponsor CS CFR Constanţa: NS Copiers.

Sponsor tehnic: Dornik Total Services (partener oficial Kelme în România).

Urmăreşte înregistrarea integrală a şedinţei tehnice a turneului, care s-a desfăşurat miercuri seară, la Hotelul „Millenium” din Constanţa.

https://www.facebook.com/focusimaginilevorbesc/videos/3724760364201606/