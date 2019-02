Trofeul „Telegraf” porneşte, din nou, la drum

08:35:57 / 20 Ianuarie 2019

Pentru George

Multumesc ca ai inteles cele scrise de mine si te respect pentru acest fapt Te felicit ca ai concretizat articolul cu un mare ADIOS pentru ca de fapt ne pregatim sa ne luam adio de la Turneul Telegraf. Editia din acest an cu doar 8 echipe amestecate intre ele cu veterani si ultraveterani arata ca turneul ESTE IN COMA PROFUNDA. Discursurile celor cateva persoane purtate in limbaj de lemn mi-aduc aminte de fostele sedinte de UTM si UTC si care trebuiau sa fie incurajatoare si mobilizatoare cand populatia,in frig si intuneric,cumpara alimentele de baza(de slaba calitate) pe cartela. Domnilor organizatori n-ati inteles palmele primite anul trecut cand ati decernat trofeul castigator in bataie de joc,n-ati inteles ca jucatorii unor echipe si-au platit exagerata taxa de inscriere din propriile buzunare,care au venit la Sala cheltuindu-si banii din salarii sa-si aduca aminte de anii frumosi din tinerete cand participau la competitii oficiale pe plan judetean sau republican,fiind si un fericit de a-si revedea fostii colegi sau adversari. N-ati inteles domnilor organizatori! Ati fi putut avea o continuare frumoasa daca va puneati cenusa in cap,daca acceptati cerintelor celor multi,dar ni si prosti. Dar se confirma cata dreptate este in expresia romaneasca cu a persista in prostie...