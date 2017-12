„Trooper” oferă fanilor un bilet la concertul „Iron Maiden”

Formaţia „Trooper” a lansat, de curînd, pe site-ul oficial al grupului, www.trooper.ro, un concurs pentru fanii muzicii rock. Astfel, cei care doresc să îi vadă pe cei de la „Trooper” în deschiderea concertului „Iron Maiden” din România pot să cîştige un bilet la eveniment răspunzînd la întrebarea: „Ce album a lansat Trooper în 2002?”. „Ne-am gîndit să oferim un bilet la concertul Iron Maiden unui fan Trooper. Cei interesaţi trebuie doar să ne scrie pe adresa trooper.contact@yahoo.com. Vom face o tragere la sorţi, iar cîştigătorul va fi anunţat pe data de 10 iulie”, a precizat Alin Dincă, solistul „Trooper”.

Grupul „Trooper” va susţine un recital în deschiderea concertului de la Bucureşti al legendarei „Iron Maiden”, care va cînta în România, pe 4 august. „Trooper”-ii au fost aleşi în urma unei decizii luate chiar de membrii „Iron Maiden”, după ce au studiat mai multe propuneri de trupe româneşti. Recitalul „Trooper” din data de 4 august va marca închiderea turneului naţional „Trooper 12 ani - amintiri”, care a demarat la începutul anului şi care a promovat în întreaga ţară boxsetul cu acelaşi nume. Boxsetul, un produs unic pe piaţa muzicală românească, a cuprins o carte-album cu istoria trupei, scrisă chiar de membrii trupei, cele trei albume ale grupului, precum şi un DVD cu un film documentar despre „Trooper”.

Spectacolul pe care trupa „Iron Maiden” îl va prezenta la Bucureşti face parte din turneul „Somewhere Back in Time” şi se va concentra în special asupra pieselor din perioada anilor \'80, urmînd să fie prezentat pe celebra scenă egipteană folosită în cadrul turneului „Powerslave”. Una dintre trupele de top ale heavy metal-ului, „Iron Maiden”, a lansat, de-a lungul carierei, nu mai puţin de 14 albume, vîndute în aproximativ 70 de milioane de exemplare. Grupul este format din Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers şi Nicko McBrain. În 2006, „Iron Maiden” a lansat albumul „A Matter of Life and Death”, material care a atins primele poziţii în topurile a 40 de ţări. Albumul a fost promovat prin turneul „A Matter of Life and Death World Tour”, care a cuprins 28 de concerte în Europa, toate sold-out.