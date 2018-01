Trotuarele constănțene, pe post de târguri auto

00:37:54 / 12 Ianuarie 2018

Parcare

La intersectia Soveja cu Baba Novac , de cativa ani buni isi pune lumea harburile la vanzare . Acolo trebuie amenajata o parcare de 2-3 nivele , poate fi folosita atat de cei care locuiesc in zona cat si de sutele de cursanti care vin la ceronav, contracost evident. Nu cunosc situatia terenului dar ma gandesc ca se poate face ceva , chiar daca nu e proprietatea primariei ,poate deveni mai ales ca e lasat de izbeliste si parca era si o lege pentru treaba asta. Cert este ca daca s-ar vrea s-ar face , cand a fost ultimul lucru facut cu cap in constanta si pt constanteni ? Sunt lucruri strigatoare la cer care se rezolva dupa fff multi ani (vezi pasaju de pe St. Cel mare). Locuim intr-un oras jefuit in care populatia e inerta.