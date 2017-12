Trump a dezvăluit Rusiei informaţii clasificate vizând Israelul?

Israelul a anunţat, miercuri, că a operat anumite modificări în dispozitivul de transmitere a informaţiilor clasificate, părând să confirme că statul evreu este sursa datelor sensibile care ar fi fost transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, Rusiei. "Pot confirma că am efectuat unele modificări pentru remedierea unor lucruri punctuale şi că avem un nivel fără precedent de cooperare în domeniul informaţiilor cu Statele Unite", a declarat Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apărării, într-un interviu acordat postului de radio al armatei israeliene. "A trebuit să clarificăm unele lucruri cu prietenii noştri din Statele Unite. Noi am făcut verificările noastre. Dar nu totul va fi discutat cu presa; unele lucruri trebuie discutate cu uşile închise", a precizat Avigdor Lieberman, potrivit site-ului cotidianului „Times of Israel“.

Donald Trump, preşedintele SUA, i-a spus premierului israelian, Benjamin Netanyahu, că el nu a menţionat niciodată Israelul în conversaţia cu oficiali ruşi în care ar fi dezvăluit informaţii secrete. Donald Trump a avut luni o întrevedere privată cu Benjamin Netanyahu, în timpul vizitei oficiale efectuate în Israel. La sfârşitul întâlnirii, Trump a afirmat că "nu a menţionat niciodată cuvântul sau numele Israel" în conversaţia cu oficiali ruşi. "Deci avem încă o ştire greşită", a argumentat preşedintele SUA.

Criticii lui Donald Trump nu au acuzat deloc că acesta ar fi menţionat Israelul, spunând doar că a dezvăluit informaţii despre combaterea terorismului furnizate de statul evreu. Israelul va efectua o evaluare pentru a stabili ce informaţii sensibile pot fi furnizate Statelor Unite, în contextul în care preşedintele Donald Trump este acuzat că ar fi transmis Rusiei date sensibile despre operaţiuni antiteroriste, au declarat în urmă cu câteva zile surse citate de presa israeliană. Un oficial din cadrul serviciilor de informaţii israeliene a declarat pentru cotidianul „Yedioth Ahronoth“ că agenţiile secrete israeliene nu vor mai putea furniza date ultrasensibile Washingtonului până când nu vor avea certitudinea că vor fi protejate.

Donald Trump este acuzat că a dezvăluit informaţii clasificate în cursul întrevederii pe care a avut-o de curând cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi cu ambasadorul rus Serghei Kislyak. Numeroşi membri ai Congresului, inclusiv republicani, îi cer preşedintelui SUA, Donald Trump, să ofere explicaţii pentru informaţiile clasificate transmise Rusiei, care, potrivit unor surse citate de cotidianul „The New York Times“, ar fi fost primite din partea Israelului. Informaţiile clasificate dezvăluite de preşedintele SUA, Donald Trump, oficialilor ruşi proveneau de la un agent israelian catalogat de oficiali americani drept cea mai valoroasă sursă externă pentru informaţii despre reţeaua teroristă Stat Islamic, relatează cotidianul „The Wall Street Journal“. Potrivit unor oficiali din cadrul serviciilor secrete americane, sursa israeliană oferă informaţii foarte valoroase despre tentativele reţelei teroriste Stat Islamic de a aduce substanţe explozive la bordul avioanelor.

Donald Trump a încălcat două proceduri legale dacă le-a dezvăluit informaţii clasificate oficialilor ruşi, a declarat marţi John Brennan, fost director al CIA, în timpul audierilor în Comisia pentru Informaţii a Camerei Reprezentanţilor. Adam Schiff, un membru democrat al Camerei Reprezentanţilor, l-a întrebat pe John Brennan dacă este preocupat de speculaţiile conform cărora Donald Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate în cursul întrevederilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. "Dacă sunt adevărate relatările că preşedintele a decis să le transmită ruşilor informaţii clasificate, atunci a încălcat două protocoale. Primul interzice transmiterea unor astfel de informaţii miniştrilor de Externe aflaţi în vizite sau ambasadorilor. Sunt transmise doar prin canale de comunicaţii speciale. Al doilea este că, înainte de a le transmite informaţii clasificate partenerilor străini, trebuie să se meargă la agenţia care le-a obţinut pentru a se asigura că nu vor fi compromise surse, metode şi capabilităţi viitoare de colectare", a explicat John Brennan.