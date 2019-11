Trump ia în calcul o mărturie în cadrul anchetei pentru destituirea sa

ANCHETA FALSĂ

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că ia în calcul "serios" să depună mărturie în cadrul anchetei pentru destituirea sa care îl vizează în Camera Reprezentanţilor, după cum i-a cerut preşedintele camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi. Lidera democraţilor din Congres, "nervoasa" Nancy Pelosi, a sugerat "ca eu să depun mărturie în ancheta falsă pentru destituire. Ea a spus chiar că aş putea să o fac în scris", a postat pe Twitter preşedintele american. "Chiar dacă nu am făcut nimic rău şi nu-mi place să dau credibilitate acestei parodii de justiţie, îmi place ideea şi, pentru ca Congresul să se poată din nou concentra (asupra rolului său legislativ - n.r.), voi lua serios în calcul" ideea de a depune mărturie , a adăugat Donald Trump. Nancy Pelosi i-a reproşat cu o zi înainte miliardarului republican faptul că a criticat ancheta pe reţelele sociale. "Dacă nu este de acord cu ce aude, nu ar trebui să posteze pe Twitter, ar trebui să vină în faţa comisiei şi să depună mărturie sub jurământ", a declarat ea pentru canalul CBS. "Poate face acest lucru şi în scris, are toate mijloacele de a se apăra în acest dosar", a adăugat Nancy Pelosi.



AUDIERI PUBLICE

Președintele Donald Trump este suspectat că a abuzat de atribuţiile sale în scopuri personale, solicitând Ucrainei să ancheteze asupra democratului Joe Biden, care are mari şanse să fie contracandidatul său în alegerile prezidenţiale din 2020. Democraţii au declanşat o anchetă în Camera Reprezentanţilor pe care o controlează pentru a determina dacă liderul de la Casa Albă a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a-şi urmări scopurile, în special îngheţând un ajutor militar crucial pentru această ţară în război cu Rusia. După şase săptămâni de audieri cu uşile închise, ei au început săptămâna trecută să-i audieze public pe martori, care au descris eforturile din Ucraina ale avocatului personal al preşedintelui Rudy Giuliani, pe marginea canalelor oficiale ale diplomaţiei americane. Opt alţi martori sunt audiaţi în această săptămână, printre care fostul ambasador american la Uniunea Europeană Gordon Sondland, care discuta direct cu preşedintele. Casa Albă le-a interzis însă consilierilor apropiaţi ai lui Donald Trump să răspundă cererilor parlamentare şi să furnizeze documentele solicitate.