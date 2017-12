Trump, inamicul public nr. 1 al palestinienilor

16:36:52 / 09 Decembrie 2017

IMBECILII CARE NE GUVERNEAZA

Daca Donald Trump s-ar limita doar la a se ratoi ca omologul sau Donald Ratoiul ,am putea zice ca individul care , cazand de la etajul 10 , cand a ajuns in dreptul etajului 2 : inca e bine . Dar mister Trump nu mai este omul vorbelor ca in Campania electorala , a devenit rapid americanul de actiune , hotarat sa schimbe fata lumii , ca toti predecesorii sai . Vrea cu orice pret sa ne convinga ca este active , creator , om al pacii care iubeste oamenii la fel ca Frederic cel Mare care referinduse la armata sa , a declarant ca iubeste soldatii , dar morti . El vrea sa fie cel putin continuatorul precedesorilor sai care s-au aventurat sa se razboiasca cu unele tari din care au plecat dupa numeroase pierderi umane si material , cu coada intre picioare . Vrea sa fie autorul construirii unui zid al prieteniei si colaborarii cu vecinul sau Mexic , pentru a demonstra ca zidurile Erihonului , Zidul Chinezesc , al Berlinului , au fost doar niste simple improvizatii . Istoria este plina de conducatori care au dorit sa stapaneasca lumea indiferent de consecinte . Intereant este faptul ca nimeni n-a realizat nebunia si toti cei in drept sa reactioneze au tratat cu blandete tendintele de dominare , de agresiune si cucerire . In ajunul atacarii Poloniei de catre Germania ( 25 oct.1939 ) , premierul englez Chanberlain a declarat cu seninatate ca " Dl Hitler este prin natura sa un artist si nu un om politic , iar o data reglata chestiunea Poloniei , isi propune sa-si incheie zilele ca artist , nu ca artisan de razboaie " . Ne putem pune intrebarea daca acest om de stat era imbecil . Liderul chinez Mao avea mare dreptate cand a spus ca " natiunile se-mput ca pestele , de la cap " . Dar marimea oamenilor de stat , geniul lor nu este direct proportional cu suprafata teritoriului . Dovada o face Romania , ai caror lideri , in frunte cu Dragnea , reusesc sa asigure o guvernare model si o pwerspectiva rapida de dezvoltare ce n-a pomenit Parisul . Desigur ca nu este doar meritul lui . Are norocul sa fie ajutat direct de o pleida de somitati din care ne simtim obligati sa evidentiem pe Tariceanu , Tudose , Olguta vasilescu , Nicolicea , Serban Nicolae si nu in ultimul rand geniala primarita Gabi Firea . Toti cei citati ( doar o mica parte din constelatia politicianismului romanesc ) pot zice cu mandrie : Daca facem abstractie de conflictele sociale , de molime , de exodul populatiei in iadul capitalist , crize de tot felul si alte binefaceri , ne putem considera ca suntem liderii mult doriti de catre toti romanii si meritam recunostinta Patriei .