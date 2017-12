Trump: Liderul Coreei de Nord, „un nebun cu arme nucleare“

05:47:59 / 25 Mai 2017

Conteaza doar cine centreaza.

La cati nebuni au fost si sint care ameninta pe toata lumea cu arme nucleare, unul in plus sau in minus ce mai conteaza?Fiecare tara are obligatia sa-si dezvolte propriul sistem de aparare fara sa se lase total in baza unei asa zise umbrele a vreunei aliante si ,al carei ,,lider''te poarta in tote conflictele alese de el.Daca ,,Un''nu-si dezvolta propriul sistem de aparare era de mult halit .La ce contract de livrare armament catre Arabia Saudita a facut Trump,este asigurata functionarea la inalta temperatura a industriei de armament si munitie pe multi ani dar si ,,mentinerea'' tensiunilor in Orientul Mijlociu de catre ,,nebunul din Iran ''.Mai este unul prin Venezuela care deacamdata se confrunta cu o miscare,,colorata''.Cat despre Duerte de prin Filipine, care este in curs de stabilirea diagnosticului de catre experti CIA ,incearca aliante cu alt ,,nebun''Putin,Zice ca acum doar impotriva ,,teroristilor''care sunt in curs de pregatire si antrenament in poligoanele unde au fost pregatiti si inarmati luptatorii ISIS.De 15 ani ,fortele binelui''lupta in Afganistan pentru intronarea democratiei capitaliste si nu se reuseste,, Nimicul''.