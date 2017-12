Trump se bate cu pumnul în piept

Plecat în Asia pentru a aduna niște bănuți în vistieria țării sale, ceea ce s-a concretizat prin semnarea de contracte comerciale și vânzarea de armament, Donald Trump s-a întors în SUA bătându-se cu pumnul în piept că a obținut sprijin pentru izolarea regimului din Coreea de Nord. Într-un discurs de jumătate de oră, președintele american a trecut în revistă etapele multiple ale acestei vizite, cel mai lung turneu efectuat de un președinte american în Asia din 1991 încoace, revenind de asemenea la vizitele precedente în străinătate de la preluarea mandatului, în luna ianuarie. "Vreau să-i informez pe americani despre succesul călătoriei și despre eforturile pe care noi le-am făcut pentru a promova securitatea americanilor și prosperitatea lor în acest an. Când m-am adresat Adunării Naționale a Republicii Coreea de Sud, am spus adevărul despre regimul nord-coreean și am spus clar că nu voi permite ca această dictatură perversă să țină lumea ostatică prin șantaj nuclear. În această călătorie am cerut tuturor națiunilor să sprijine campania noastră de presiune maximă pentru denuclearizarea nord-coreeană. Congresul a aprobat creșterea bugetului militar până la un nivel istoric, de aproximativ 700 miliarde de dolari. Aceasta nu putea să vină într-un moment mai bun pentru națiunea noastră!". Cu privire la comerț, Trump, ales în urmă cu un an, inclusiv datorită promisiunii "America înainte de toate", a explicat: "America este aici pentru a concura, a face afaceri și a apăra valorile noastre, precum și securitatea noastră".

MANEVRE DE RĂZBOI ÎN JAPONIA

În paralel, aeronavele americano-nipone au început joi o serie de manevre în apropiere de insula japoneză Okinawa (sud-vestul arhipelagului). La aplicații, care vor dura 10 zile, participă 14.000 de militari americani, portavionul „USS Ronald Reagan“, precum și distrugătoarele de rachete „USS Stethem“, „USS Chafee“ și „USS Mustin“. "Manevrele anuale americano-nipone sunt destinate să sporească capacitatea defensivă și interoperabilitatea forțelor japoneze și americane prin antrenamente de operațiuni aeriene și navale", a anunțat marina americană. Aceste manevre maritime succed unei săptămâni de exerciții comune la sol, precum și unui amplu exercițiu aeronaval implicând trei portavioane americane, pentru prima dată într-un deceniu în Pacific, însoțite de elemente ale armatei sud-coreene și ale forțelor japoneze de autoapărare. Coreea de Nord, care a reînviat tensiunile regionale prin efectuarea unui al șaselea test nuclear și a mai multor teste cu rachete balistice cu rază lungă de acțiune în ultimele luni, condamnă cu regularitate aceste manevre militare, percepându-le ca pe o amenințare la adresa securității sale, și, uneori, răspunde prin exerciții militare.