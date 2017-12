Trump și Merkel au discutat despre NATO, comerţ și imigrație

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a transmis cancelarului Germaniei, Angela Merkel, că imigraţia este un privilegiu, nu un drept, subliniind că pe primul loc trebuie să fie siguranţa cetăţenilor, printre temele abordate de cei doi lideri figurând crearea de locuri de muncă şi bugetul NATO. "Imigraţia este un privilegiu, nu un drept; siguranţa cetăţenilor trebuie să fie prioritatea", a declarat Donald Trump în conferinţa de presă organizată alături de Angela Merkel la Casa Albă. Donald Trump i-a mulţumit Angelei Merkel pentru eforturile comune ale Germaniei şi Franţei de găsire a unei soluţii politice la conflictul est-ucrainean. Donald Trump a subliniat că a avut discuţii fructuoase cu Angela Merkel pe diverse teme de interes bilateral, inclusiv în privinţa creării de locuri de muncă şi contribuţiilor la bugetul Alianţei Nord-Atlantice. Donald Trump a reluat tema contribuţiilor proporţionale la bugetul Alianţei Nord-Atlantice, remarcând că există multe ţări care datorează "sume vaste" la bugetul NATO. "Aceste naţiuni trebuie să plătească ceea ce datorează", a insistat Trump, potrivit CNN. Germania nu a atins încă nivelul unui buget al apărării de 2% din PIB.

Preşedintele SUA a exprimat convingerea că relaţiile comerciale cu Germania vor fi foarte bune. Răspunzând întrebării unui jurnalist german despre tendinţele protecţioniste, Trump a precizat: "Nu sunt izolaţionist, sunt favorabil comerţului liber, dar şi comerţului corect".

La rândul său, Angela Merkel a pledat pentru reluarea negocierilor între Uniunea Europeană şi Statele Unite pe tema Tratatului Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP). De asemenea, cancelarul german s-a declarat favorabil îmbunătăţirii relaţiilor cu Rusia, cu condiţia soluţionării crizei ucrainene, şi continuării misiunilor internaţionale de stabilizare a Afganistanului. Referindu-se la recentele tensiuni cu Donald Trump, Angela Merkel a precizat: "Întotdeauna este mult mai bine să discutăm unul cu celălalt decât unul despre altul". "Am avut o conversaţie în care am încercat să abordăm şi zonele în care avem dezacorduri, dar am încercat să ajungem la acorduri, să găsim compromisuri bune pentru ambele părţi", a declarat Merkel.