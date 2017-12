Trupa “Activ” nu are timp de concediu

Deşi cei mai mulţi dintre artiştii autohtoni îşi iau concediu, mai ales după perioada extrem de încărcată a sărbătorilor de iarnă, trupa “Activ” a făcut, în acest an, excepţie. Nu numai că nu s-a odihnit deloc după luna decembrie, dar de aprox. şase luni, Oana, Rudy şi Avi nu au avut parte de nicio zi liberă pentru a se relaxa. “Nu am avut timp deloc în ultimele şase luni să ne luăm concediu, am avut de susţinut numeroase concerte, dar am lucrat şi în studio, mai ales că la sfîrşitul lunii ianuarie vrem să lansăm ultimul material discografic. Acesta ne-a ocupat foarte mult timp, am colaborat cu mulţi DJ-i cunoscuţi, pe noul album se va vedea o schimbare în plan muzical”, a declarat Avi, unul dintre cei trei componenţi ai formaţiei “Activ”.