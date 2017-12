Trupa „Altar”, din nou în atenţie

Deşi nu este o trupă care apare mereu pe primele pagini ale ziarelor, fanii genului rock apreciază trupa „Altar”. De curînd, formaţia a finalizat un nou videoclip la piesa intitulată „Atitudine”, care dă şi titlul albumului lansat anul trecut. Videoclipul a fost filmat la Cluj, componenţii formaţiei „Altar” apelînd la suportul fanilor şi prietenilor.

Filmările au avut loc într-una din halele părăsite ale fostei fabrici Clujana. Decorul a fost ales în concordanţă cu ideea de bază a clipului, aceea de gaşcă de stradă, povestea fiind pusă în lumină de regizorul Filip Gheorghe, în colaborare cu Teo de la „Altar”. În forma finală, povestea videoclipului se… „învîrte” în jurul unui băieţel rebel, personajul fiind jucat chiar de fiul lui Teo, Aris. „Este formidabil sentimentul care te cuprinde cînd creezi ceva, cînd ideile încep să prindă contur. Cînd eram copil, doream să devin actor, dar se pare că, pînă la urmă, am debutat ca regizor şi scenarist. Am făcut o echipă excelentă cu Filip. Ceea ce am realizat împreună este mai mult decît un videoclip, pentru noi este un mini-film”, a mărturisit Teo. „Aris dădea foarte bine în cadrele primei tranşe de filmări. Deoarece se afla cu noi la filmări, l-am băgat să vedem cum arată în gaşcă. Ulterior, ne-a venit ideea să ţesem o poveste în jurul lui. Am fost foarte inspiraţi, pentru că este foarte expresiv şi a interpretat rolul ca un profesionist, chiar dacă are doar 10 ani”, a comentat Filip Gheorghe participarea lui Aris în clip.

Deasemenea, componenţii trupei „Altar” sînt foarte încîntaţi de noul clip, care îi aduce, din nou, în atenţia fanilor. „Noul clip este, cel puţin, la fel de reuşit ca acela de la piesa „Născut învingător”, aş spune chiar că ne reprezintă mai mult”, a concluzionat Andy Ghost, unul din membrii „Altar”. Clipul va putea fi vizionat de fanii trupei pe posturile de televiziune de specialitate peste cîteva zile.