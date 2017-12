Trupa Antarctica deschide concertul Morcheeba

Trupa Antarctica, formată din Delia Opran şi Ciprian Lemnaru, deschide concertul Morcheeba, astăzi, de la ora 20.00, la Sala Palatului. Antarctica se vrea o nouă stare de spirit: sound-ul formaţiei îşi găseşte inspiraţia în noul val al synthetic pop-ului anilor \'80 şi în new wave. Cei doi componenţi au colaborat înainte de a pune bazele trupei la un alt proiect, numit Insound. Trupa tocmai şi-a finalizat albumul de debut - „Explorers\" - care urmează să fie lansat pe 1 noiembrie.

Pentru concertul Morcheeba din această seară, accesul în Sala Palatului este permis de la ora 19.30, iar show-ul va începe la ora 20.00. Evenimentul este organizat de Events.

Biletele, la preţul de 90 de lei, 120 de lei, 160 de lei sau 200 de lei, în funcţie de categorie, mai pot fi achiziţionate online, pe eventim.ro sau prin reţeaua naţională Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange şi librăriile Humanitas).

Trupa Morcheeba (n.r. „MOR - middle of the road\" - mijlocul drumului, „cheeba\" - termen informal folosit pentru canabis) a debutat pe scena muzicală britanică la mijlocul anilor \'90. În prezent, sound-ul Morcheeba combină mai multe stiluri muzicale: downtempo, soul, R\'n\'B, hip-hop, reggae, chill out, funk, blues. Din 1995, anul în care a luat naştere, Morcheeba a vândut peste şase milioane de discuri în întreaga lume.

Morcheeba a mai cântat în România în 2009, la Bucureşti, la Festivalul Peninsula de la Târgu Mureş, în 2008 şi la B\'estival, în capitală, în 2007.