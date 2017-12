Trupa Bee Gees, recompensată pentru contribuţia la dezvoltarea muzicii Pop

Celebră pe scena muzicii disco a anilor '70 datorită hiturilor "You Should Be Dancing" sau "Stayin' Alive", trupa Bee Gees va fi premiată pentru contribuţia sa la dezvoltarea muzicii, în cadrul celei de-a 55-a ediţii a Pop Awards, premii decernate de Broadcast Music Inc.. BMI reprezintă drepturile a peste 300.000 de compozitori şi critici ai tuturor genurilor de muzică. Premiul Icon, care recompensează compozitorii şi publisherii care au stat în spatele unor hituri, va fi decernat pe 15 mai, în cadrul ceremoniei Pop Awards ce va avea loc la Los Angeles. Printre cîştigătorii din anii anteriori se numără Bing Crosby, Paul Simon, Merle Haggard, Brian Wilson, James Brown, Carlos Santana şi Dolly Parton.

Bee Gees, prescurtarea de la Fraţii Gibb, a fost format din gemenii Maurice şi Robin şi fratele lor mai mare, Barry. Maurice Gibb a murit în ianuarie 2003 din cauza unui blocaj intestinal, la vîrsta de 53 de ani. Fratele lor mai mic, Andy Gibb, care a avut o carieră solo de succes, a murit în anul 1988, la vîrsta de 30 de ani, din cauza unei maladii cardiace. Trupa Bee Gees a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 1997.