Trupa „Bloodhound Gang“, interzisă în Rusia

Formaţia rock americană Bloodhound Gang a primit interdicţie de a mai cânta la un festival de muzică din Rusia, după ce unul dintre membrii săi şi-a îndesat steagul ţării în pantaloni. Când a aflat despre incident, ministrul rus al Culturii, Vladimir Medinsky, a uitat de diplomaţie şi i-a numit pe membrii trupei „idioţi”, afirmând că ar fi bine să îşi facă bagajele cât mai repede cu putinţă. Incidentul a avut loc pe data de 31 iulie, în timpul unui concert susţinut la Odessa. Într-o înregistrare video care a devenit în scurt timp foarte populară pe You Tube, basistul trupei, Jared Hasselhoff, poate fi văzut în timp ce îşi îndeasă de zor steagul rus în pantaloni şi spune la microfon spectatorilor, care par să se amuze copios: „Nu-i spuneţi lui Putin”. Imediat, audienţa l-a răsplătit cu aplauze, iar concertul a continuat.

Înregistrarea a fost, între timp, postată pe YouTube, iar incidentul a ajuns şi la urechile oficialilor ruşi. Trupa Bloodhound Gang trebuia să susţină un concert la festivalul de muzică organizat la Anapa, oraş din regiunea Krasnodar, dar autorităţile locale, speriate de reacţia de la centru, au refuzat să mai permită desfăşurarea evenimentului cu pricina. Concertul trebuia să aibă loc în prima săptămână a lunii august. „Am vorbit cu oficialii din Krasnodar. Bloodhound Gang îşi face bagajele”, s-a lăudat ministrul Medinsky. „Aceşti idioţi nu vor cânta la Kuban”, a mai continuat oficialul rus. Şi organizatorul festivalului, Ilya Ostrovsky, a ţinut isonul mai-marilor de la Moscova, mai ales că ar fi fost păcat să aibă de suferit evenimentul său pe termen lung. „Suntem aici să ne facem prieteni noi sau să ascultăm muzică. Nu vom permite nimănui să insulte cetăţenii unei ţări”, a declarat acesta. Potrivit presei ruse, Jared Hasselhoff a avut parte şi de un interogatoriu destul de dur la Poliţie, deşi este cetăţean străin. Situaţia este destul de gravă, întrucât însuşi şeful Parchetului rus, Vladimir Markin, a anunţat că instituţia sa este pregătită să îi urmărească în justiţie pe toţi cei implicaţi în acest incident.

Formaţia Bloodhound Gang s-a format în 1991, fiind recunoscută pentru versurile provocatoare şi explicite sexual. Cele mai cunoscute piese ale sale sunt „Fire Water Burn”, „The Bad Touch”, „Foxtrot Uniform Charlie Kilo”, „Along Comes Mary”, „Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss” şi „The Ballad of Chasey Lain”. Până în prezent a scos cinci albume de studio. Jared Hasselhoff, Jimmy Pop, Q-Ball, The Yin şi Daniel P. Carter riscă să aibă soarta fetelor de la Pussy Riot, care ispăşesc pedepse cu închisoarea pentru o rugăciune punk anti-Putin.