Trupa britanică electro „UNKLE” va concerta în România

Trupa britanică electro „UNKLE” va urca pe scena festivalului „B\'Estfest”, în prima zi a evenimentului care va avea loc la Romexpo, pe 4, 5, 6 şi 11 iulie, şi la care şi-au mai confirmat participarea „Cypress Hill”, „Manic Street Preachers”, Kaiser Chiefs, Roisin Murphy (Moloko), Nelly Furtado şi „Judas Priest”.

Înfiinţată în anul 1994, de James Lavelle şi Tim Goldsworthy, formaţia „UNKLE” a debutat în acelaşi an cu albumul „The Time Has Come”. Un an mai tîrziu, componenţa trupei s-a schimbat: Tim Goldsworthy a ales să se implice într-un alt proiect, iar locul său în trupă a fost luat de DJ Shadow. Primul album lansat în noua formulă a fost „Psyence Fiction”, în 1998, la care au colaborat mai mulţi artişti importanţi, printre care Thom Yorke (Radiohead), Mike D (Beastie Boys), Kool G. Rap, Jason Newsted (Metallica), Badly Drawn Boy şi Richard Aschroft (The Verve). După terminarea turneului de promovare a albumului „Psyence Fiction”, DJ Shadow a părăsit „UNKLE” şi a fost înlocuit de cei de la „Scratch Perverts”. În 2003, Lavelle şi Richard File au lansat „Never Never Land”, album pentru care „UNKLE” a colaborat din nou cu nume mari ale industriei muzicale, precum Josh Homme (Queens of the Stone Age), Robert Del Naja (Massive Atack) sau Mani (The Stone Roses, Primal Scream).

Anul trecut, formaţia a pornit în primul turneu mondial din carieră, în formula James Lavelle şi Pablo Clements, pentru a promova noul album, „War Stories”. Turneul a început la Londra, iar „UNKLE” a concertat pentru prima dată şi în România, pe 31 august, la „Delta Music Fest”. Anul acesta, „UNKLE” va reveni în România pentru a susţine un show pe data de 4 iulie, la „B\'Estfest 2008”.

Biletele de o zi, pentru 4, 5 şi 6 iulie, au fost, deja, puse în vînzare, la preţul de 90 de lei (înaintea festivalului), iar în zilele de concert vor costa 110 lei. Biletele de o zi, abonamentele pentru toate cele trei zile de „B\'Estfest” (240 de lei) şi biletele pentru „B\'Estfest Aftershock” (75 de lei) pot fi achiziţionate de pe www.myticket.ro şi din reţeaua magazinelor Diverta.