Trupa Byron aniversează trei ani de existenţă

Trupa Byron va împlini, pe 1 decembrie, trei ani de existenţă pe scena muzicii autohtone. Astfel, lunea viitoare va fi lansat noul site al trupei, byronmusic.ro. Componenţa actuală a formaţiei este: Dan Byron (voce, chitară acustică, flaut), Costin Oprea (clape, chitară electrică), Cristi Mateşan (tobe) şi Gyergyay Szabolcs (bas).

„Nu ştiu când au trecut trei ani! Au fost ani frumoşi, ani plini, în care ne-am sudat ca trupă şi am câştigat un public deosebit, căruia îi suntem recunoscători”, a declarat, referitor la momentul aniversar, solistul trupei, Dan. După „Losing Control” şi „Blow Up My Tears”, Byron a lansat, luna trecută, un nou clip, intitulat „Watercolor”. Piesa este inclusă pe albumul de debut Byron, „Forbidden Drama”. De asemenea, cântecul a fost prezentat şi pe DVD-ul „Acoustic Drama”, fiind interpretat alături de Paula Seling. Pe 23 octombrie, trupa a lansat cel de-al doilea album de studio, intitulat „A Kind of Alchemy”, care a fost precedat, pe 15 octombrie, de două miniconcerte în staţiile de metrou Universitate şi Romană, din capitală.

Trupa Byron va sărbători cei trei ani de activitate în mijlocul fanilor săi. Momentul va fi marcat printr-un concert aniversar, care a avea loc lunea viitoare, începând cu ora 22.00, în clubul bucureştean Fabrica. În deschidere va cânta trupa de liceeni F.A.M., câştigătoarea concursului „Byron Rock Your High School”. „Concertul de luni este dedicat în special fanilor nostri. E modul nostru de a le mulţumi pentru că ne-au fost alături. Vom continua să cântăm şi, sperăm noi, să încântăm publicul, la fiecare concert pe care îl vom susţine”, a mai adăugat Dan Byron.