Trupa Coldplay va lansa un volum de benzi desenate

Trupa Coldplay va celebra Record Store Day, adică Ziua Magazinelor de Discuri, pe 20 aprilie, prin lansarea unui album de benzi desenate care va spune povestea ce i-a inspirat pe muzicienii britanici atunci când au compus albumul conceptual ”Mylo Xyloto”. Volumul de benzi desenate va fi comercializat cu un disc de vinil care va include două piese ale formaţiei britanice: ”Hurts Like Heaven” şi ”Us Against The World”. O serie de pasaje din acest volum de benzi desenate, publicat de Bongo Comics Group, editura lui Matt Groening, creatorul serialului ”The Simpsons / Familia Simpson”, sunt deja disponibile pe site-ul trupei Coldplay. ”Mylo Xyloto”, al cincilea album de studio al formaţiei britanice, a ajuns pe prima poziţie atât în topul britanic, cât şi în cel american, în 2011 şi s-a vândut în peste opt milioane de copii pe plan internaţional. Ziua Magazinelor de Discuri este o sărbătoare internaţională, celebrată în fiecare an în cea de-a treia sâmbătă din luna aprilie, pentru încurajarea distribuitorilor de muzică independenţi.