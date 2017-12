Trupa constănţeană „Noa Dance” impune respect pe podium

Trupa „Noa Dance” din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu, ai cărei componenţi urmează cursurile Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor Burada”, demonstrează că succesul înseamnă talent, dar şi multă ambiţie şi dăruire. Acest lucru îl ştiu cel mai bine copiii şi instructoarea lor, coregrafa Simona Tăut, care au adus Constanţei - Centrului „Teodor Burada” şi comunei Mihail Kogălniceanu, deopotrivă - cu câteva zile înainte de încheierea anului şcolar, un premiu important şi onorant: Marele Trofeu al Concursului Naţional de Dans „Tărâmul copilăriei”, de la Botoşani. Alexandru Buglea, Anamaria Buglea, Andreea Stoian, Anamaria Stoian, Elis Oturbai, Ioana Poghircă, Cătălina Ion, Andreea Sescioreanu, Florentina Simion, Florentina Tufan, Carmen Udroiu, Anca Ivanof, Alexandra Nasui, Anda Rusu şi Alina Vagner au demonstrat că se poate şi că pot fi cei mai buni, surclasând alte formaţii de dans din ţară. Ei au fost notaţi cu nota maximă, 10, la toate cele trei categorii la care au concurat: latino, dans modern şi dans cu temă, astfel încât juriul a decis ca Trofeul „Tărâmul copilăriei” să ajungă la Constanţa.

Copiii s-au impus, în acest weekend, şi la cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului Naţional al Teatrelor de Revistă pentru Copii de la Buşteni, unde, alături de trupa „Record” a Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, au obţinut Premiul I pentru spectacolul „Vivat veselia”, „Noa Dance” fiind distinsă şi cu un premiu special pentru cea mai bună coregrafie, iar instructoarea lor - cu o diplomă de excelenţă.

„Începutul a fost greu, ca o naştere”. „Noa Dance” a luat fiinţă în anul 2006, în localitatea Mihail Kogălniceanu, la iniţiativa primarului Valer Mureşan, din dorinţa de a promova dansul modern în localitate. „Începutul a fost greu, ca o naştere, pot zice, pentru că era ceva cu totul nou pentru ei, dar şi pentru mine. Eram, la vremea aceea, încă balerină la Teatrul Fantasio - din 1983. Mi-aduc aminte cu un fel de nostalgie, dar şi cu strângere de inimă, că primul an a fost foarte greu. Dar poate chiar asta ne-a ambiţionat şi am mers mai departe, n-am abandonat”, îşi aminteşte coregrafa Simona Tăut. Şi iată că, după atâţia ani, după multă trudă şi încercări, prima participare la un concurs a coincis cu un premiu, şi nu unul oarecare, un Trofeu. În alegerea numelui, „Noa”, coregrafa a avut o inspiraţie... biblică. „Numele „Noa” provine din Biblie. La vremea când am început să lucrez cu copiii, întâmplarea făcea că citeam Biblia şi mi-a plăcut tare mult acest nume, pe care, dacă aş fi fost mai tânără şi capabilă să fac un copil, o fetiţă, aşa l-aş fi numit!”, spune coregrafa al cărei copil este, acum, „Noa Dance”.

Trofeul de la Botoşani i-a deschis trupei „Noa Dance” noi drumuri şi provocări, formaţia fiind invitată să participe la ediţia a II-a a Festivalului de Dans „Romania Open” de la Năvodari, în perioada 27-31 iunie. „Fără iniţiativa, bunăvoinţa şi ajutorul primit din partea primarului Valer Mureşan, toate acestea nu ar fi fost posibile”, spune Simona Tăut, care, în cele trei decenii de experienţă de scenă, ca balerină, nu a mai trăit asemenea satisfacţii.