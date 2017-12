Trupa Dream Theater a pus punct turneului european cu un megashow la București

În fața unui public de peste 1.500 de persoane, printre care și familii cu copii mici, artiștii au pus "punct" călătoriei "Images, Words & Beyond", într-un concert de trei ore, la Arenele Romane, în București. Acesta a avut loc la o zi distanță după show-ul Dream Theater de la Cluj-Napoca. De altfel, trupa a mai cântat în România, iar vocalul formației, James LaBrie, și-a amintit că a mai cântat în Capitală, în urmă cu câțiva ani (acum trei ani, mai precis în 2014, (văzut!), și nu numai - n.r.). "Dacă zeii ploii ne lasă, o să cântăm pentru câteva ore", a spus el, privind spre spațiul deja marcat de aversele din cursul zilei, până să înceapă concertul. "Și chiar dacă plouă, noi tot o să cântăm", a spus el.

Dream Theater este un nume care a strâns laolaltă mari muzicieni, în componența actuală aflându-se: John Petrucci (chitară), John Myung (bas), James LaBrie (voce), Jordan Rudess (clape) și Mike Mangini (baterie). LaBrie a adus un omagiu colegilor săi de scenă, pe care i-a numit "frați", exact înaintea cover-ului după Jaco Pastorius — "Portrait of Tracy". Astfel, făcând un interesant și prietenesc joc de cuvinte, a spus despre clăparul Jordan Rudess: „The most Rudness in the world“, adică cel mai dezinteresat din lume, „rude“ în engleză însemnând nepoliticos, nemanierat dar, urmând regulile de compunere ale cuvintelor în limba engleză, precum și reguli stilistice aplicabile unei limbi cu multe influențe latine, ca și limba română, a rezultat inversul acestui epitet, și anume un omagiu pentru prietenul și colaboratorul de atâția ani al formației. Mulțumiri au fost adresate și echipei tehnice, care a asigurat o extraordinară sonorizare, și fără de care niciun concert al trupei nu ar fi posibil. „Jocul“ muzical al artiștilor de la Dream Theater a inclus și artiști-prieteni, alături de piesele proprii ale trupei. Printre cântecele care au făcut "punte" între piesele din setlist s-a numărat și "Enter Sandman" piesa celor de la Metallica, sau Black Hole Sun, a celor de la Soundgarden, ca omagiu adus lui Chris Cornell, decedat pe 18 mai, cu o zi înaintea primului concert al trupei Dream Theater din 2017 în România, la Cluj.

Pentru că turneul artiștilor a purtat numele "Images, Words & Beyond", concertul de la București a cuprins albumul lansat în urmă cu 25 de ani, "Images and Words", în întregimea sa, alături de piese favorite ale fanilor. A fost ultima reprezentație a trupei în Europa și a fost împărțită în două, o pauză de 15 minute mărind dramatismul reprezentației live.

Concertul din Capitală a fost organizat de Phoenix Entertainment.

Cu o tradiție de aproape trei decenii, Dream Theater a călătorit în întreaga lume, împărtășind poveștile din spatele riff-urilor de chitară sau ale versurilor complexe, rezistând obstacolelor, continuând să inoveze și consolidându-și poziția de "trupă cult".

Dintre cele 13 albume de studio, "Images and Words" ocupă un loc aparte în istoria trupei. Este primul material discografic care îl are la voce pe James LaBrie și rămâne cel mai bine vândut album până în prezent. Totodată, single-ul "Pull Me Under" a reușit să se claseze în primele 10 poziții în topul radio și TV, la momentul lansării.

