Trupa EMIL, într-un concert „Imens” la mare

Trupa EMIL se află în plin turneu naţional „School’s Out For Summer”. Cântările au început pe 6 iunie, în Capitală, şi se vor încheia la Constanţa, pe 12 iulie. Locul desfăşurării concertului de la mare nu a fost încă stabilit, dar se ştie cu certitudine că cei cinci membri ai trupei vor cânta în aer liber, cel mai probabil pe plajă, sub cerul cu stele şi în adierea răcoroasă a brizei.

Adaptând la zilele noastre o veche zicală românească, băieţii din trupa EMIL se gândesc că „Cine are carte are parte de... party”. De aceea, s-au hotărât să plece prin ţară, să vină în sprijinul studenţilor şi elevilor prinşi în febra examenelor. Trupa îi va face pe liceeni şi (viitorii) studenţi să uite de sesiuni şi de alte probe stresante cu ajutorul unor cântece bine alese de pe cele trei albume - „Cocktail verde” (2003), „Rom, fum şi vanilie” (2005) şi „Ştiu, ţi se pare absurd” (2009) -, dar şi mai noi, care se vor regăsi pe următorul material discografic, „Imens”.

Până la concertul care va încheia turneul „School’s Out For Summer”, formaţia EMIL va mai cânta la Piteşti, mâine, şi pe 28 iunie, în Iaşi.

Formaţia EMIL a luat fiinţă în martie 2000 şi adoptă stilul punk-rock (second wave), foarte popular în Statele Unite - California, în special -, cu influenţe din aceeaşi zonă: ska, raggae, dub, upsteady.