Trupa finlandeză Lordi concertează în premieră în România

Trupa finlandeza de metal,Lordi, canta pe 10 octombrie la Club Quantic din Bucuresti.

Lordiajung pentru prima oara in Romanai anul acesta! Cu o activitatea de 30 de ani, formatia a cunoscut faima internationala dupa ce a castigat editia din 2006 a Eurovision cu piesa Hard Rock Hallelujah fapt ce le-a deschis orizonturile, trupa urcand pe scenele celor mai importante festivaluri din lume.



Chiar daca au una dintre cele mai infricasatoare prezente scenice datorita machiajului de tip horror, stilul abordat este un heavy metal clasic cu influente de hard rock si power metal pe alocuri.



Pe cele 11 albume lansate pana acum, Lordi a colaborat cu nume sonore ale scenei rock si metal internationale, printre care Michael Monroe, Tony Kakko, Mark Slaughter, Udo Dirkschneider, Jay Jay French sau Dee Snider

Formatia promite un show total cu ocazia primei aparitii pe o scena din Romania!

In deschidere vor urca pe scena Amalagama

Amalgama abordeaza un Heavy Metal clasic iar in cei 20 de ani de activitate au lansat trei albume de studio, cel mai recent fiind Brothers in Rock ce a fost oferit fanilor in vara acestui an.

De-a lungul timpului Amalgama au urcat pe scena alaturi de nume precum Blind Guardian, W.A.S.P., Judas Priest, U.D.O. sau Hammerfall si deasemnea au sustinut concerte la importante festivaluri din Europa.