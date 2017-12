Trupa „Firma”, foarte aproape de un Premiu MTV

După ce, recent, trupa „Firma” şi-a schimbat casa de producţie, pentru componenţii grupului a apărut cea mai mare provocare din cariera lor, fiind nominalizaţi în cadrul MTV Europe Music Awards, eveniment care va avea loc pe 1 noiembrie. În prezent, „Firma” este una dintre cele mai votate trupe şi este pe punctul de a deveni noua revelaţie a Europei în cadrul Premiilor MTV. Fanii grupului îşi mai pot vota trupa favorită pe site-urile www.mtv.ro şi www.band.ro., deoarece, cu cît grupul este mai votat, cu atît sînt mai multe şanse ca România să aibă încă o trupă de succes internaţional.

Artiştii concurează cu multe alte trupe din Europa, la categoria „New Sounds of Europe”, cu cea mai nouă piesă, intitulată „Baby Is Cryin’”. De menţionat este faptul că „Firma” este prima şi singura trupă din România nominalizată în cadrul acestei compeţitii, care îi oferă şansa să cînte pe marea scenă MTV în finalul evenimentului. „Am fost plăcut surprinşi să aflăm că sîntem nominalizaţi. Din momentul în care am început să ne exprimăm artistic ca şi trupă, gîndul ne-a stat numai la ce se întîmpla… afară. Tot ce am făcut a fost în spiritul muzicii de calitate, care se asculta în străinătate. Sperăm să aibă succes şi pentru acest lucru avem nevoie de sprijinul tuturor, să ne voteze pe site-ul www.mtv.ro”, a declarat Rocca, liderul trupei.