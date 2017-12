Trupa „Firma” va prezenta interviul realizat cu… Wyclef Jean

„Firma”, singura trupă românească nominalizată la premiul „New Sounds of Europe”, în acest an, la MTV Europe Music Awards, va lansa mîine, cel de-al doilea album, intitulat „Exit”. Cu acest prilej, membrii grupului vor prezenta şi interviul cu Wyclef Jean, pe care l-au realizat la evenimentul de la Munchen. „Wyclef a propus să ne fie producător muzical, am făcut schimb de numere de telefon şi urmează să discutăm. Basistul nostru a şi cîntat cu Wyclef melodia Wish You Were Here”, a declarat Rocca, solistul grupului „Firma”.

Noul material discografic, „Exit”, conţine hit-ul „Baby Is Crying”, piesa care i-a trimis pe cei cinci băieţi în finala „New Sounds of Europe” şi care face parte, deja, din playlist-ul postului de televiziune „VH1 International”.

La concertul de lansare a noului album, componenţii trupei - Rocca (voce, pian, chitară), Erhan (bas), Andrei (tobe), Sorin (clape) şi Lama (chitară) vor cînta atît piese de pe noul album, cît şi melodii de pe materialul discografic de debut.