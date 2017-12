Trupa Heaven a împlinit... şapte ani

Componentele trupei Heaven, Adina, Roxana şi Aliana, s-au distrat, marţi seară, împreună cu prietenii, la petrecerea aniversară organizată într-un local bucureştean. Fetele au împlinit, luna aceasta, şapte ani de activitate profesională pe piaţa muzicală românească. Trupa Heaven a luat prin surprindere topurile muzicale în anul 2005, cu single-ul „Pentru totdeauna” şi de atunci ele au reuşit să se reinventeze, astfel încât muzica lor să rămână aproape de inimile fanilor.

În cei şapte ani de activitate, Heaven a devenit una dintre cele mai sexy trupe feminine din România, iar muzica ei a reuşit să treacă dincolo de graniţele ţării. „Sexy Girl” şi „Party”, cele mai recente single-uri, le-au adus recunoaşterea pe plan internaţional. „Au fost şapte ani în care am muncit mult şi în care am încercat să găsim cele mai bune soluţii pentru ca muzica noastră să rămână actuală! Ne bucurăm că am ajuns până aici şi în scurt timp, vom veni cu noi surprize pentru voi!”, a declarat una din membrele trupei, Adina Postelnicu.