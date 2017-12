Trupa Iggy and The Stooges revine pe scenă în 2010

Muzicianul american Iggy Pop a declarat că va reveni pe scenă alături de trupa sa, The Stooges, pentru o serie de concerte ce vor avea loc în 2010. Într-un interviu acordat moderatorului Shaun Keaveny de la postul 6 Music, Iggy Pop a mărturisit că, în ciuda tragicei dispariţii a chitaristului Ron Asheton, la începutul acestui an, care a obligat trupa să îşi anuleze concertele din 2009, formaţia va reveni pe scenă în 2010, cu un nou turneu mondial. ”Trupa a făcut repetiţii mai mult fără mine decât cu mine, pentru că m-am ocupat de alte lucruri în acest an. Recent, am început să repetăm împreună. Vom susţine un concert unic în Brazilia, peste câteva săptămâni, însă adevăratul turneu mondial va debuta anul viitor”, a explicat celebrul muzician american.

La începutul lunii septembrie, Iggy Pop a anunţat că James Williams, chitaristul care a făcut parte din grupul original The Stooges, se va alătura foştilor săi colegi, după o pauză de aproape 30 de ani. ”Tuturor ne pare rău de dispariţia lui Ron Asheton. Spiritul său încă trăieşte printre noi şi el este încă prezent în trupă, chiar dacă nu pe un plan fizic”, a afirmat muzicianul. Ron Asheton a fost găsit mort în locuinţa lui din Ann Arbor, statul american Michigan, în luna ianuarie. Poliţia americană a declarat că muzicianul a decedat în urma unui atac de cord. Acesta a făcut parte din componenţa originală a trupei înfiinţate de Iggy Pop la sfârşitul anilor \'60, iar riff-urile sale de chitară pot fi auzite în piese celebre, precum ”I Wanna Be Your Dog”, ”No Fun” şi ”Down On The Street”.