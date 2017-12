Trupa Keane ia pauză pe termen nelimitat

După 16 ani împreună, membrii trupei Keane au decis să se dedice proiectelor personale. Solistul Tom Chaplin vrea să pornească o carieră solo, iar albumul lor de hituri, ”The Very Best of Keane”, care va fi lansat pe 13 noiembrie, va fi deocamdată ultimul al formaţiei. ”Keane vorbeşte despre o pauză după “Best Of“, pentru a-şi urma fiecare propriile proiecte”, a declarat purtătorul de cuvânt al trupei. Cei patru membri, Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes şi Jesse Quin, rămân însă prieteni apropiaţi. Trupa Keane a lansat cinci albume de studio, vândute în peste 11 milioane de exemplare la nivel internaţional.