Trupa Keane oferă gratuit o piesă pentru descărcare online

Formaţia Keane sărbătoreşte încheierea lucrului la cel de-al treilea album al său, oferind fanilor posibilitatea de a descărca gratuit de pe Internet o piesă nouă, intitulată “Spiralling”. Cîntecul este disponibil pentru download gratuit, timp de o săptămînă, pe site-ul www.keanemusic.com, începînd cu 4 august. După 12 august, piesa va putea fi cumpărată de pe platformele digitale.

Piesa “Spiralling” este scrisă şi produsă de Keane, fiind înregistrată în studioul Teldex din Berlin, la începutul acestui an. Tom Chaplin, vocalul trupei, descrie piesa drept “cîteva gînduri despre comportamentul uman, puse pe ritmuri nemaiauzite”. Trupa Keane a lansat pînă în prezent două albume, răsplătite cu mai multe discuri de platină, “Hopes and Fears” în 2004 şi “Under The Iron Sea” în 2006. Cel de-al treilea album, intitulat “Perfect Symmetry”, va fi lansat oficial pe 13 octombrie.