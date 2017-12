Trupa Kings of Leon, o afacere de familie

Rockerii americani au fost atît de hotărîţi ca formaţia lor Kings of Leon să rămînă o afacere în familie, încît l-au ”răpit” pe vărul lor din Mississipi şi l-au forţat pe fratele lor mai tînăr să înveţe să cînte la chitară. Autorii piesei de succes ”Sex On Fire” şi-au început cariera ca un duet, alcătuit din solistul Caleb Followill şi din fratele lui, Nathan. Cei doi fraţi au obţinut un contract cu o casă de discuri, dar directorii acesteia le-au cerut să recruteze mai mulţi muzicieni în formaţie, înainte de a le lansa cariera muzicală. Fraţii Followill au decis să îl aducă în trupă şi pe mezinul Jared, cerîndu-i să înveţe să cînte la chitară bass, în ciuda faptului că acesta nu cîntase niciodată la chitară pînă în acel moment. Cei trei fraţi l-au rugat apoi pe vărul lor Matthew să vină la ei, în Nashville, în statul american Tennesse, pentru o săptămînă de vacanţă, departe de locuinţa lui din statul Mississippi. ”I-am spus mamei lui că va sta cu noi pentru o săptămînă, iar apoi nu l-am mai lăsat să plece”, au declarat membrii trupei Kings of Leon. ”Cînd am semnat cu casa de discuri RCA, eram doar eu şi Caleb. Producătorii ne-au spus că vor alcătui o formaţie pentru noi, dar le-am explicat imediat că fratele nostru, licean, va putea să cînte la chitară bass, iar Caleb îi va da lecţii de chitară. Le-am mai spus şi că vărul nostru Matthew cîntă la chitară de cînd avea 10 ani şi că ştie să bată la tobe. Producătorii au acceptat”, a relatat Nathan Followill. Rememorînd aceste momente amuzante, Nathan Followill a precizat ulterior că Jared nu văzuse niciodată o chitară bass, Caleb nu cîntase niciodată la chitară şi Matthew luase doar două lecţii de muzică pînă atunci.