Trupa Kiss a anunţat datele pentru turneul european din 2010

Formaţia americană a anunţat datele concertelor şi oraşele incluse în turneul european, intitulat Sonic Boom Over Europe: From The Beginning To The Boom, pe care îl va susţine în vara anului 2010, printr-o înregistrare video ce poate fi urmărită şi pe site-ul nme.com.. Gene Simmons şi colegii săi de trupă vor concerta în Marea Britanie şi în Irlanda din mai 2010, urmând să cânte la O2 Arena din Dublin pe 7 mai, SECC Arena din Glasgow pe 9 mai şi pe stadionul Wembley din Londra pe 13 mai. După concertele din Marea Britanie, trupa Kiss va susţine o serie de spectacole în Elveţia, Italia, Austria, Cehia, Germania, Norvegia, Suedia, Danemarca, Olanda, Franţa şi Spania. Vorbind despre acest turneu pe site-ul oficial al trupei (kissonline.com), Gene Simmons a declarat: “Kiss este ca un camion puternic 4x4. Misiunea noastră? Să zguduim planeta Pământ şi să răspândim magia albumului ”. Biletele pentru concertele incluse în acest turneu european vor fi puse în vânzare începând din 27 noiembrie.