Trupa Kiss, nemulţumită că nu e inclusă în Rock and Roll Hall of Fame

Trupa americană şi-a manifestat nemulţumirea în mod public pentru că nu a fost inclusă pe lista de nominalizări din acest an pentru Rock and Roll Hall of Fame. Trupa Kiss au vîndut milioane de discuri şi au influenţat mai multe generaţii de fani şi de muzicieni. Solistul Gene Simmons şi-a exprimat în mod public nemulţumirea, cu ocazia unui discurs ţinut joi, la Bilboard Touring Conference, declarînd că “în Rock and Roll Hall of Fame au fost incluse, de-a lungul timpului, trupe disco, rap, cîntăreţi de muzică folk în idiş, dar nu şi trupa Kiss. Cred că avem mai multe discuri de aur decît orice altă trupă din America, dar asta e în regulă”. Lansîndu-şi albumul de debut în anul 1974, trupa Kiss a îndeplinit condiţia de eligibilitate în Rock and Roll Hall of Fame, care impune ca o trupă sau un artist să îşi fi lansat albumul de debut cu cel puţin 25 de ani înainte de anul nominalizării.

Trupa Kiss nu se află pe lista scurtă, care include cei nouă artişti nominalizaţi în acest an. Pe această listă se află însă Metallica, chitaristul Jeff Beck şi cîntăreţul soul Bobby Womack. Cei cinci finalişti, stabiliţi prin voturile exprimate de peste 500 de persoane din industria muzicală, vor fi anunţaţi în ianuarie 2009. Cea de-a 24-a ceremonie anuală de includere în Rock and Roll Hall of Fame va avea loc la Cleveland, pe data de 4 aprilie 2009.