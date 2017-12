Trupa „Kultur Shock” va concerta la Stufstock

Trupa „Kultur Shock”, din Statele Unite ale Americii, va concerta la Stufstock, pe data de 15 august, muzica grupului fiind un mix de punk rock. Cei şase membri ai trupei provin din trei continente, însă cu toţii se definesc la intersecţia a două lumi, cea a culturii de origine şi aceea în care trăiesc acum, în America, ca staruri punk.

Din anul 1996, de cînd există „Kultur Shock”, componenţii trupei au muncit din greu ca să producă ceea ce ei numesc „monstrul” muzical, adică amestecul inedit de stiluri şi culturi care le caracterizează muzica. În 1996, membrii trupei au început să cînte acustic, iar în 1997 se alătura celebrei Joan Baez pentru „Lodo Music Festival” din Denver, urmînd-o şi în turneul pe care artista l-a avut în acelaşi an. În anul 1998, „Kultur Shock” începe să cînte punk cu influenţe balcanice, iar în 1999 înregistrează materialul „Live în Amerika”. În anii următori, artiştii sînt descoperiţi de Billy Gould, de la „Kool Arrow”, asfel că trupa scoate pe piaţă cel de-al doilea album, „Fucc the I.N.S.”, în septembrie 2001. Acest album aduce „Kultur Shock” pe scena muzicală internaţională, grupul fiind invitat să cînte mai întîi în Spania şi Germania, apoi în întreaga Europă.

Cel de-al treilea album, „Kultura Dictatura!” (2004), aduce trupei mai multă faimă. Materialul „We Came to Take Your Jobs Away (2004, Kool Arrow) a fost pentru „Kultur Shock” un alt moment foarte important, pentru că este primul album în care muzica lor se aude exact ca pe scenă, iar artiştii îşi asumă identitatea de imigranţi smulşi din propriile lor culturi şi neintegraţi în cea americană, păstrîndu-şi autenticitatea.

Cea de-a VI-a ediţie a festivalului Stufstock va avea loc, anul acesta, în intervalul 14-16 august, urmînd să se desfăşoare, la fel ca şi în anii precedenţi, în Vama Veche. Ca şi la ultimele două ediţii, festivalul se va desfăşura în complexul Marina Park din Vama Veche.

La ediţia din acest an a festivalului „Stufstock” au mai fost confirmate, pînă în prezent, trupele „dEUS” şi „Apocalyptica”.

În 2007, la festival au participat peste 40 de trupe şi artişti independenţi din România, Europa şi Statele Unite, printre care The Dandy Warhols, Toy Dolls şi Cradle of Filth. Festivalul Stufstock este un eveniment iniţiat de mişcarea „Salvaţi Vama Veche\", constituită după prima ediţie a festivalului în Asociaţia Pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural.