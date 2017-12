Trupa Lord of the Dance revine în România

După imensul succes de anul trecut, când, la cererea publicului, au fost organizate în Bucureşti două spectacole într-o zi, trupa irlandeză Lord of the Dance revine în România, cu un turneu naţional. Astfel, prima oprire va fi pe 5 noiembrie, pe scena Sălii Palatului din capitală. Celelalte oraşe în care va mai fi prezentat spectacolul irlandezilor vor fi anunţate în perioada următoare.

An de an, Lord of the Dance aduce în România magia folclorului irlandez, a luptei dintre bine şi rău, transmise publicului în limbajul universal al dansului. Creatorul acestui spectacol, Michael Flatley, deţine recordul Guiness Book pentru cele mai rapide picioare din lume, având performanţa de a realiza 35 de paşi de step pe secundă. El a câştigat acest titlu prin doborârea propriului record, de 28 de paşi de step pe secundă, stabilit în 1989. Pasiunea lui pentru dans a început la vârsta de 11 ani, fiind influenţat de către mama şi bunica sa, care erau campioane la dans în Irlanda. Pe lângă faptul că este dansator, coregraf, regizor, producător, scriitor, flautist, prezentator TV, Michael Flatley este şi campion la box. În 1975, el a câştigat The Chicago Golden Gloves Championship. Geniu al dansului de necontestat, el a cucerit mapamondul cu magia artei sale, pe care o împărtăşeşte prin show-urile create şi produse de el: Riverdance, Lord of the Dance, Feet of Flames şi Celtic Tiger.

Biletele pentru spectacolul din Bucureşti sunt disponibile, de miercuri, la preţurile de 500 de lei (loja oficială), 350 de lei (VIP), 300 de lei (categoria 1), 250 de lei (categoria 2), 200 de lei (categoria 3), 150 de lei (categoria 4), 100 de lei (categoria 5).