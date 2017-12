Trupa lui Bob Marley, în România

Legendara trupă a lui Bob Marley, The Wailers, va concerta, pe data de 10 septembrie, în România. Evenimentul se va desfăşura la Sala Palatului din capitală. Aşa cum sugerează şi denumirea, „The 40th Anniversary Tour”, spectacolul de la Bucureşti face parte din turneul internaţional care marchează patru decenii de existenţă a trupei. În deschiderea concertului susţinut de The Wailers va cânta formaţia românească El Negro.

Bob Marley a cântat, timp de 12 ani, împreună cu The Wailers, iar la 29 de ani, după dispariţia lui, pionierii muzicii reggae continuă să încânte milioanele de fani din întreaga lume. Melodiile celebre care l-au făcut pe Bob Marley liderul incontestabil al stilului reggae vor răsuna, pentru prima dată live, în România: \"I Shot the Sheriff\", \"No Woman, No Cry\", \"Could You Be Loved\", \"Stir It Up\", \"Redemption Song\", \"One Love\".

Trupa The Wailers a fost fondată în 1969, chiar de Bob Marley. Din pionieri ai genului reggae, muzicienii au reuşit să transforme acest nou stil muzical într-un adevărat fenomen global, devenind, astfel, adevărate simboluri jamaicane. După dispariţia lui Bob Marley, în 1981, legenda a fost continuată de basistul Aston „Familyman\" Barrett, cel care a adus tinere talente în formaţie. În cei 40 de ani de activitate, trupa The Wailers a vândut peste 250 de milioane de albume în întreaga lume. Tot ei au primit singurul disc de diamant acordat vreodată unui album reggae, pentru „The Legend\". Această compilaţie deţine şi recordul pentru cel mai bine vândut album din istoria muzicii reggae: peste 20 de milioane de exemplare.